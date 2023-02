Climat : les "boucles de rétroaction", ces cercles vicieux du réchauffement

Le réchauffement climatique provoque des réactions en chaîne qui font monter la température. C'est ce qu'on appelle les "boucles de rétroaction".

C'est l'une des régions où le réchauffement climatique pourrait s'emballer. Au nord de la Russie, l'eau suinte par tous les pores d'une terre pourtant gelée depuis plusieurs milliers d'années. Ce cratère, causé par le dégel, libère des trésors enfouis, comme des os de mammouths anciens, mais aussi des gaz à effet de serre, jusque-là piégés sous terre. C'est un exemple parfait de cercle vicieux.

Un cycle infernal

Le réchauffement climatique entraîne la fonte du pergélisol, soit la terre gelée, qui se transforme peu à peu en marécage. Des gaz s'en échappent, aggravant ainsi le réchauffement. Un cycle infernal appelé "boucle de rétroaction". Des chercheurs ont identifié 27 de ces phénomènes provoqués par le réchauffement et contribuant à l'amplifier. Parmi eux, figurent les feux de forêt. La hausse des températures assèche le sol, provoquant des incendies plus fréquents. En se consumant, la végétation libère du CO2, qui contribue au réchauffement climatique, et ainsi de suite.