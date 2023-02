Accidents du travail : la France, plus mauvais élève européen

La France détient actuellement le taux d'accidents du travail non mortels le plus élevé d’Europe. Comment expliquer ces chiffres ? Éléments de réponse.

L’agriculture, le bâtiment ou encore la logistique sont les trois secteurs qui comptent le plus d’accidents du travail en France. En 2020, la France a dénombré 623 654 accidents du travail. L’Hexagone est le plus mauvais élève européen, suivi par le Danemark et le Portugal. Le secteur le plus touché est le bâtiment avec 53 accidents pour 1 000 salariés, contre 33 environ dans les autres secteurs.

Du matériel adapté

À Paris, un bâtiment ancien fait l’objet d’une rénovation lourde, un chantier particulièrement à risque. Guillaume Channois, chef de groupe GCC, indique : "Il y a toute une série de protections qui sont mises en place afin de protéger des chutes de gravats, qui est le principal risque." L’entreprise a aussi investi dans du matériel adapté. Des mesures qui, selon l’entreprise, ont permis de diviser par cinq le nombre d’accidents en cinq ans. Mais, selon les experts, il faudrait encore plus d’accompagnement. En France, moins de 2% du budget de la santé est consacré à la prévention.