Santé : ces jeunes qui deviennent accros aux salles de sport

C'est dans la classe d'âge des 18-24 ans que l'on trouve de plus en plus d'accros aux salles de sport. Ils bénéficient souvent de tarifs réduits et se montrent très assidus.

Depuis la fin des confinements, les salles de sport ont vu débarquer de plus en plus de jeunes et d'adolescents. Certains y viennent jusqu'à cinq fois par semaine, comme Lucas Toulze, 17 ans, qui souhaite "repousser [ses] limites". "Ça permet de reprendre un peu confiance en soi, de se former un nouveau corps, même au niveau de l'esprit, ça fait toujours du bien", confie l'adolescent.

"C'est devenu presque une drogue"

Ce culte des abdos est une quête pour les ados, encouragés par les réseaux sociaux, avec le risque de rendre accro. "C'est devenu presque une drogue, à ce rythme-là. Ce n'est pas une drogue qui me fait du mal, donc pour l'instant, je gère bien, je continue à venir", admet Daphné Pauchet-Deloffre, 25 ans. Mais pour les médecins, cette dépendance excessive au sport peut menacer la santé des plus jeunes. "Il y a un risque de ralentir sa croissance musculaire, de causer, à cause des tendons qui durcissent au niveau osseux, un ralentissement de croissance avec des douleurs par la suite", explique le Dr Dan Véléa, addictologue.