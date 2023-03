Alimentation : le Skyr, spécialité islandaise devenue tendance

Venu d'Islande, il est devenu incontournable dans les rayons desserts et produits laitiers des supermarchés. Le Skyr, sans matières grasses et riche en protéines, connaît depuis peu un succès fulgurant.

Sur les réseaux sociaux, les influenceurs santé et les coachs sportifs ne jurent que par lui. Ni yaourt, ni fromage blanc, le Skyr est une spécialité islandaise, pauvre en matières grasses et riche en protéines. Un incontournable pour ce couple de sportifs, qui le consomme nature, avec des fruits, ou l’utilisent pour faire de la cuisine.

Une spécialité populaire

En Islande, ce laitage millénaire aurait été importé par les Vikings. Chaque habitant en consomme 10 kg par an. "C’est bon pour la peau, les dents et les os", déclare une consommatrice. Dans une ferme familiale, le Skyr traditionnel se fabrique depuis sept générations. Après 24h à chauffer avec des ferments lactiques, place à l’égouttage, jusqu’à obtenir une texture épaisse, riche en protéines et pauvre en graisses. De quoi réjouir les touristes venus goûter la spécialité. Longtemps, l’Islande a été le seul pays à commercialiser le Skyr. Son prix est trois fois plus élevé qu’un yaourt classique.