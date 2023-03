Médecins : certains praticiens choisissent de se déconventionner

T. Leriche, C. Laronce, F. Bohn, C. Hilary, E. Marot, A. da Silva

Des médecins généralistes menacent de sortir du système de déremboursement de l’Assurance maladie. Ils réclament une revalorisation de la consultation à 50 euros. Les associations de patients dénoncent cette revendication.

Des médecins généralistes se sont réunis à Paris pour discuter de la sortie du système de déremboursement de l’Assurance maladie. Une praticienne a déjà sauté le pas : "Après plus de 12 ans de statut étudiant, me retrouver en difficulté financière et en souffrance dans mon travail, ce n’était pas possible." Certains réclamaient une revalorisation de la consultation à 50 euros. L’Assurance maladie leur a proposé 26,50 euros, voire 30 euros. Une offre jugée insuffisante.

Un choix critiqué par les patients

Une séance conventionnée secteur 1 est fixée à 25 euros, presque totalement remboursés. Une séance en secteur 2 est remboursée à hauteur de 23 euros. Les médecins déconventionnés fixent leurs tarifs. L’association de patients France Assos Santé redoute un accès inégalitaire aux soins : "[Les patients] seront servis, soignés, en fonction des moyens qu’ils pourront payer", déclare Gérard Raymond, son président. Sur 110 000 généralistes, seuls 500 sont déconventionnés.