Que dit Thierry Casasnovas, gourou du "crudivorisme", dans ses vidéos ?

Le naturopathe est mis en examen notamment pour 'exercice illégal de la médecine" et "pratiques commerciales trompeuses". Il est l'objet de dizaines de signalements auprès de la Mission interministérielle qui lutte contre les dérives sectaires.

Un gourou du "cruvidorisme" dans l'œil de la justice. Thierry Casasnovas, qui cumule près de 600 000 abonnés et plus de 80 millions de vues sur YouTube, a été mis en examen vendredi 10 mars par le parquet de Perpignan, a appris franceinfo auprès des services du procureur de la République de Perpignan. Il était en garde à vue depuis mardi. Thierry Casasnovas est poursuivi pour "abus de confiance", "faux et usage de faux", "exercice illégal de la médecine", "exercice illégal de la pharmacie", "pratiques commerciales trompeuses", "abus de biens sociaux", "blanchiment", et "abus de faiblesse".

Thierry Casasnovas est considéré comme un "dérapeute" (contraction de deux mots : dérapage et thérapeute). La Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) définit le "dérapeute" comme un thérapeute qui a dévié en proposant une méthode non éprouvée, c'est-à-dire une dérive thérapeutique, ou en utilisant cette méthode non éprouvée pour asseoir une dérive sectaire. La dérive thérapeutique et la dérive sectaire ne sont pas toujours juxtaposables, précise l'institution.

Thierry Casasnovas est considéré comme la "personne la plus signalée" auprès de la Miviludes, expliquait l'institution dans un article du journal Le Parisien (article réservé aux abonnés). En 2021, la Mission interministérielle a traité 54 saisines relatives à ce naturopathe catalan de 48 ans qui vit dans les Pyrénées-Orientales. Sur sa chaîne Youtube, il réalise des vidéos dans lesquelles il prodigue ses conseils santé mettant en avant la pratique du jeûne et du crudivorisme, un régime alimentaire à base d'aliments crus. Il propose des "conseils génériques en alimentation, et plus largement en hygiène de vie, destinés aux personnes souhaitant adopter une approche plus naturelle".

Le sida considéré comme "une supercherie"

Pour le naturopathe, les pathologies déclinent de l'alimentation. Il accuse aussi les médicaments et la vaccination d'être nocifs pour la santé, affirme la Miviludes dans son rapport d'activité de 2021. Sur le cancer, il n'hésitait pas à qualifier la maladie "comme une opération marketing" et que "la chimiothérapie n'a jamais soigné un cancer". Le site Conspiracy Watch, qui se veut un observatoire du conspirationnisme, notait que dans une vidéo Youtube du 4 octobre 2014 intitulé "Tu as un cancer ?", Thierry Casasnovas expliquait que "quand tu as des cellules cancéreuses qui sont en train de muter complètement, d’arrêter de les nourrir uniquement avec des produits toxiques […] et commencer à les nourrir avec ce pourquoi nous sommes faits, et à partir de ce moment-là, le cancer, tu l’oublies". Le naturopathe conseille alors "une cure de jus" et "surtout" d'alterner "périodes de jeûne et périodes de non-jeûne".

Le Sida est selon lui la "formidable supercherie du siècle" dans un live YouTube du 5 mai 2020 et que l'"on a créé quelque chose à partir de rien. On en a fait [du sida] un gros problème qui n’existait pas et qu’on a justifié par des traitements à vie qui n’apportaient rien". Il conseille aux personnes concernées d'arrêter leurs traitements qui, selon lui, ne "servent à rien". Sur le Covid-19, Thierry Casasnovas l'assure : "Le coronavirus, si j’étais ministre de la Santé, ça serait réglé rapido, lance-t-il dans l’une de ses vidéos supprimée depuis. Bain froid et jeûne pour tout le monde, un petit peu de jus de carottes et vas-y que je t’envoie."

Départ puis retour sur YouTube

Au mois de juin 2021, le naturopathe annonce qu’il arrête sa chaîne YouTube et se retire "de la vie publique". Puis, il revient dans une vidéo en avril 2022 où il annonce la saison 2 de ses vidéos en lien avec son site internet. Sur ce site, il est dit qu'"au vu de la censure dont nous faisons l'objet par le biais des hébergeurs classiques, nous avons donc pris la décision pour cette nouvelle saison et les suivantes, d'héberger nous-même nos vidéos." Le site propose de suivre des formations pour comprendre les fondamentaux du "vitalisme et de l'hygiénisme" par des cours sur internet à partir de 150 euros ou en stage à partir de 800 euros. La Miviludes souligne que Thierry Casanovas vendait aussi de nombreux produits dérivés tels qu’un extracteur de jus pour 300 euros et des magazines pour 20 euros. Des activités que l'institution qualifie de "très lucratives".

La Mission interministérielle estime surtout que "l’emprise mentale qu’exercerait cet individu sur des personnes fragiles, l’isolement induit par ses propos, la rupture avec l’environnement antérieur, le discours antisocial et le caractère exorbitant des exigences financières sont des critères observables dans cette situation et sont de nature à favoriser une dérive sectaire". La Miviludes cite notamment un requérant qui estime qu'une personne de sa famille serait sous l’emprise de Thierry Casasnovas et "s’est mise à suivre ses conseils alimentaires jusqu’à devenir frugivore, boire de l’eau distillée, et ne se soigner que par des méthodes alternatives. Elle dénonce également les ‘complots’ menés par la médecine et la science officielles, concernant par exemple les rapports entre l’allergie au gluten et l’autisme. Sa situation psychologique et familiale s’est progressivement aggravée et son état de santé ne paraît pas bon".