Justice : les autorités auraient-elles pu agir dès 2006 dans l’affaire Le Scouarnec ?

Durée de la vidéo : 3 min.

France 3

Article rédigé par L. Nahon, E. Pelletier, Y. Madec, P. Maire, V. Travert, J. Chouquet, C. Apiou - France 3 France Télévisions

Y a-t-il eu une défaillance de la justice et des autorités de santé dans l’affaire Le Scouarnec ? Le chirurgien est suspecté d’avoir violé ou agressé sexuellement plus de 300 enfants entre 1986 et 2014. Pourtant, dès 2006, il inquiétait déjà le ministère de la Santé.

Joël Le Scouarnec est considéré par la justice comme l’un des plus grands pédocriminel français. L’ancien chirurgien est accusé d’avoir agressé ou violé près de 300 enfants ayant pour moyenne d’âge 11 ans. Ces agressions, auraient-elles pu être évitées ? Dès 2005, les déviances de Joël Le Scouarnec étaient connues. Il a été condamné à quatre mois de prison avec sursis pour détention d’images pédopornographiques. Mais, le tribunal de Vannes (Morbihan) n’alerte pas les hôpitaux où il exerce pourtant auprès de jeunes enfants.

Aucune plainte ne sera déposée Il faut attendre 2006 pour que l’information parvienne enfin à l’ordre des médecins qui décide de ne pas engager de procédure disciplinaire. L’alerte remonte également jusqu’au ministère de la Santé. Il est alors question de radiation. Mais une note, ni datée, ni signée, préconise plutôt une plainte de l’Ordre des médecins. Elle ne sera jamais déposée. Xavier Bertrand, le ministre de l’époque, assure n’avoir jamais eu connaissance du cas Le Scouarnec à ce moment-là.