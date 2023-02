Séisme en Turquie : l’efficacité des secours remise en cause

Durée de la vidéo : 2 min.

France 3

Article rédigé par V. Lerouge, M. Boisseau, O. Pergament - France 3 France Télévisions

Le bilan ne cesse de s’alourdir après le tremblement de terre en Turquie. Vendredi 10 février, on compte plus de 22 300 morts. Les survivants dénoncent l’absence d’efficacité des secours turcs et mettent en cause le gouvernement.

Quatre jours après le tremblement de terre, un jeune de 17 ans est enfin sorti des décombres. C’est la plus belle récompense pour les secouristes. L’émotion est immense pour le jeune homme qui retrouve sa mère. "J’attendais tout seul que vous arriviez. Merci à Dieu d’être venu, merci à tout le monde", s’est exprimé le rescapé. Mais pour d’innombrables familles, le dénouement est plus tragique et les familles se sentent abandonnées.



90 médecins et chirurgiens français vont arriver en renfort

À Adiyaman (Turquie), à 150km de l’épicentre, il y a peu de secouristes et aucun militaire aux pieds des ruines. "Personne n’est venu là, personne ne se préoccupe de nous", pleure une femme. Les habitants dénoncent l’inaction de l’état. Face à l’immensité du drame et pour répondre au critique, le président turc a reconnu que les secours ne vont pas aussi vite qu’espérer. Les renforts continuent d’arriver de l’étranger. La France, qui compte déjà 140 sauveteurs sur place, enverra dimanche 90 médecins et chirurgiens pour monter un hôpital de campagne.