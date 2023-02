Ille-et-Vilaine : la baleine égarée dans la Rance a retrouvé son chemin

P.-Y. Salique, C. Jauneau, T. Bouilly, C. Apiou

La baleine à bosse qui était coincée depuis jeudi 9 février dans l'estuaire de la Rance, près de Saint-Malo, a repris le large. Elle a réussi, vendredi 10 février, à franchir le barrage séparant le fleuve de la Manche.

Une baleine à bosse a fait une escale involontaire en Bretagne. 26 heures de cache-cache dans l'estuaire de la Rance, coincée dans le barrage de l'usine marémotrice. Il s'agit d'un jeune adulte, mesurant entre sept et dix mètres. "L'animal (…) a parcouru de nombreux kilomètres hier, mais on est quand même sur un animal qui n'est pas non plus en super forme", explique Gaël Gautier, le directeur de l'association Al Lark.



La baleine est repartie avec la marée

Très vite, la baleine a attiré les curieux. Elle est remontée respirer à la surface, toutes les 5 min environ. "C'était impressionnant, vu que je n'en avais jamais vu de ma vie", confie un jeune garçon. Dès l'apparition du cétacé, les vannes de l'usine marémotrice ont été ouvertes pour lui permettre de sortir, et la production d'électricité a été stoppée. Le cétacé est finalement reparti vendredi 10 février avec la marée et devrait se diriger vers les Baléares.