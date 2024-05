Justice : ancien juge et figure de la lutte anti-corruption, Renaud Van Ruymbeke est décédé

Renaud Van Ruymbeke est décédé à 71 ans, vendredi 10 mai. Cet ancien magistrat, devenu une figure de la lutte contre la corruption au fil des affaires qu'il a traitées, a reçu plusieurs hommages appuyés.

L’inflexible juge Renaud Van Ruymbeke, un magistrat souvent admiré et parfois décrié dans les couloirs du Palais de Justice de Paris, est décédé vendredi 10 mai. 40 ans de carrière et de travail obstiné contre la corruption et l’argent sale. Son nom restera associé aux affaires politico-financières les plus sensibles. Il aura porté toute sa vie l’esprit d’indépendance de la justice.

Un homme pugnace et discret

Parmi les affaires ayant marqué la carrière de Renaud Van Ruymbeke, on trouve par exemple le dossier Urba sur le financement occulte du Parti socialiste, l’affaire des frégates de Taïwan ou encore les enquêtes sur Jérôme Cahuzac. Le garde des Sceaux a salué la carrière de cet homme pugnace et discret. "C’était quelqu’un qui était juste, qui était sans complaisance à l’encontre de ceux qui n’avaient pas respecté la loi, ça n’était pas un justicier", a affirmé Éric Dupond-Moretti. Il avait raccroché sa robe de magistrat il y a cinq ans.