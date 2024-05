Guerre en Ukraine : la Russie lance une offensive de grande envergure sur Kharkiv

La Russie a lancé, tôt dans la matinée du vendredi 10 mai, une offensive sur la région de Kharkiv. Elle tente de percer les lignes de défense ukrainiennes. La région n’avait pas été ciblée depuis octobre 2022. Le soir même, la Maison Blanche a annoncé une aide supplémentaire de 400 millions de dollars.

Des panaches de fumée s’élèvent dans le ciel de Kharkiv (Ukraine). Dès le matin du vendredi 10 mai, les pompiers sont à pied d’œuvre pour éteindre les flammes et évacuer une zone résidentielle. "Si j’étais plus jeune, je me serais vengé", soupire un homme. "Nous étions ici la nuit, ma porte était même bloquée. (…) Nous avions prévu de reconstruire, mais après les bombardements d’aujourd’hui, on ne sait pas", témoigne une habitante.

La Maison Blanche annonce une aide de 400 millions de dollars

Au même moment, vers 5h du matin, l’armée russe a lancé une offensive de grande envergure dans la région. Cette opération russe viserait à créer une zone tampon pour empêcher l’Ukraine de frapper la région russe de Belgorod. Volodymyr Zelensky, qui recevait vendredi 10 mai la présidente slovaque, l’assure : l’armée ukrainienne s’était préparée à faire face à cette offensive. Des évacuations de civils ont été ordonnées dans certaines localités de la région. La Maison Blanche a, quant à elle, annoncé une aide militaire supplémentaire de 400 millions de dollars afin de porter assistance à l’Ukraine.