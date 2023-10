Gérard Depardieu mis en examen pour viols : la "lettre ouverte a vocation à inverser les culpabilités", estime Me Carine Durrieu, l’avocate de l’une des victimes

Durée de la vidéo : 5 min

Lundi 2 octobre, Gérard Depardieu, mis en examen pour viols, s’est exprimé dans les colonnes du Figaro. Sur le plateau du 12/13 info, Me Carine Durrieu, l’avocate de l’une des victimes, réagit à cette lettre ouverte.

Charlotte Arnould accuse Gérard Depardieu de l’avoir violée à deux reprises en 2018. Début 2023, la comédienne déclarait vivre un enfer. Dans les colonnes du Figaro, lundi 2 octobre, son agresseur présumé affirme qu'il n’a jamais "abusé d'une femme". Me Carine Durrieu, l’avocate de l’actrice, indique : "C’est dur, c’est un nouveau coup dur. C’est une femme qui se dit victime de viols et d’agressions sexuelles qui essaye de surmonter les traumatismes que cela engendre. […] Cette lettre ouverte a vocation à inverser les culpabilités et à présenter Gérard Depardieu comme victime."

"Une vidéo de télésurveillance"

"Mener une procédure judiciaire, c’est très compliqué pour une victime de viol. C’est un vrai parcours du combattant. Elle a déposé plainte en 2018. On est dans cette procédure depuis cinq ans et on n'y gagne rien. Elle n’y gagne ni en carrière, ni en moral", explique l’avocate qui précise que le parcours est "violent".



Interrogée sur la procédure, Me Carine Durrieu répond : "Quand Gérard Depardieu commence son propos par ‘Je déclare ma vérité’, évidemment que nous, on attend la vérité de la justice. […] Il est extrêmement rare, dans ce type de dossier, qu’on ait une mise en examen, dans cette affaire-là, on a une mise en examen. […] Ce n’est pas un dossier parole contre parole. On a une vidéo de télésurveillance qui montre les faits." Pour l’heure, le dossier est toujours en instruction.