Covid-19 : "Tout le monde peut se faire vacciner, mais avec une priorisation" des personnes à risque, indique le médecin urgentiste Gérald Kierzek

Durée de la vidéo : 6 min

Sur le plateau du 12/13 info, le médecin urgentiste Gérald Kierzek évoque la campagne de vaccination contre le Covid-19 qui a débuté ce lundi 2 octobre.

Lundi 2 octobre, la campagne de vaccination contre le Covid-19 a débuté avec deux semaines d’avance. Sur le plateau du 12/13 info, Gérald Kierzek, médecin urgentiste, indique : "Il y avait une certaine pression dans le sens où le virus circule. Il n’a jamais disparu. Mais là, on arrive dans des conditions […] où il y a plus de promiscuité, donc plus de circulation virale." Le professionnel de santé précise que les "indicateurs hospitaliers" et "de médecine générale" sont au vert.



Les plus fragiles en priorité

Le vaccin contre le Covid est gratuit pour tous. Il est possible de faire son rappel dans des pharmacies ou encore chez son médecin traitant. "Tout le monde peut se faire vacciner, mais avec une priorisation. La campagne a été avancée avec [la volonté] d’aller chercher les plus fragiles, comme les plus de 65 ans", affirme le médecin urgentiste. Il ajoute : "On revient à une campagne un peu normale de vaccination. Vous en discutez avec votre médecin et c’est avec lui que vous allez […] décider de vous vacciner contre le Covid." Il est également possible de se faire vacciner contre la grippe, dès maintenant.