Cancer du sein : "Plus on est pris en charge tôt, plus on a des chances de bien s’en tirer", rappelle la rédactrice en chef de "Rose Magazine"

Durée de la vidéo : 7 min

Sur le plateau du 12/13 info, lundi 2 octobre, la rédactrice en chef de "Rose Magazine", Sandrine Mouchet, évoque l’importance de l’information dans un parcours de soin contre le cancer, notamment du sein.

Pendant tout le mois d’octobre, le 12/13 info va donner la parole aux femmes qui portent le combat contre le cancer sur sein. Sandrine Mouchet est la rédactrice en chef de Rose Magazine, un magazine féminin et gratuit à destination des trois millions de malades du cancer. "Quand le journal a été lancé en 2011, il n’y avait rien qui existait. L’information, c’est quand même très important quand on est dans une maladie. On a vraiment envie de savoir ce qui nous attend, comprendre sa pathologie, ce qu’on nous propose."



Un dépistage tous les deux ans dès 50 ans

"Quand je suis rentrée en 2007 dans ce parcours, (…) on me disait des mots comme radiothérapie, chimiothérapie, ça ne m’évoquait rien du tout", se souvient Sandrine Mouchet qui a eu un cancer du sein. Au micro d’Émilie Tran Nguyen, elle rappelle qu’il faut "se faire dépister" gratuitement tous les deux ans à partir de 50 ans. "Plus on est pris en charge tôt, plus on a des chances de bien s’en tirer, de guérir", ajoute-t-elle.