Octobre Rose : la tour Eiffel et l'Arc de Triomphe se colorent pour la lutte contre le cancer du sein

Dimanche soir 1er octobre, pour le premier jour d'Octobre Rose, des monuments parisiens tels que la tour Eiffel et l'Arc de Triomphe ont été parés symboliquement d'illuminations de couleur rose. Cette campagne annuelle d'un mois, organisée par différents organismes tels que la Ligue contre le cancer et l' ARC, vise à sensibiliser à la bataille menée contre le cancer du sein, en encourageant notamment le dépistage et les dons pour la recherche.



La tour Eiffel, reine des monuments de Paris, a été fidèle à ce rendez-vous essentiel de santé publique.





🇨🇵 Parée de rose afin de soutenir #OctobreRose, le mois de sensibilisation sur le cancer du sein !



🇬🇧 Lit up in pink to support the #PinkOctober awareness campaign about breast cancer screening in France!



