Lettre ouverte de Gérard Depardieu mis en examen pour viols : l'avocate de la plaignante se dit "choquée et scandalisée"

Mis en examen pour viols, l'acteur Gérard Depardieu assure, dans une lettre ouverte ce dimanche, ne pas être "un prédateur". "Ce sera à la justice d'en décider", répond l'avocate de la plaignante.

Je suis "choquée et scandalisée parce que Monsieur Depardieu dit exposer sa vérité, mais c'est certainement pas la vérité de Charlotte [Arnould] et ce ne sera certainement pas celle qui sera retenue par la justice", a réagi dimanche 1er octobre sur franceinfo maître Carine Durrieu-Diebolt, avocate de la plaignante après la lettre ouverte publiée par l'acteur dans le site du Figaro.

L'acteur Gérard Depardieu a été mis en examen le 16 décembre 2020 pour viols et agressions sexuelles, avait appris franceinfo de source judiciaire. Aucune mesure de sûreté n'avait été prise à son égard. Une jeune comédienne, Charlotte Arnould, avait porté plainte contre l'acteur en août 2018, une plainte classée sans suite en juin 2019. En août 2020, on avait appris qu'un juge d'instruction avait été nommé.

Revenant sur cette affaire dans le texte publié sur le site du Figaro, Gérard Depardieu explique qu'"une femme est venue chez moi une première fois, le pas léger, montant de son plein gré dans ma chambre. Elle dit aujourd’hui y avoir été violée. Elle y est revenue une seconde fois. Il n’y a jamais eu entre nous ni contrainte, ni violence, ni protestation". Cette version des faits est contestée par maître Durrieu-Diebolt.

La victime avait 22 ans au moment des faits

La vérité de Charlotte, "c'est de dire qu'elle est venue sur son invitation à lui parce qu'il lui demandait comment elle allait parce qu'ils se connaissaient", insiste-t-elle. "On a l'impression à le lire qu'il s'agit d'une femme anonyme" alors que "c'est une jeune fille qu'il connaissait et qui était âgée de 22 ans à l'époque des faits et lui en avait 70".

C'était "la fille d'un ami de Monsieur Depardieu qu'il a portée sur ses genoux quand elle était bébé, il y avait donc un lien de confiance et paternel à son égard. C'est lui qui l'a invitée pour savoir comme elle allait et dans ces circonstances-là, on ne s'attend pas au bout de dix minutes à subir des actes sexuels", détaille l'avocate de Charlotte Arnould.

Ce sont "des actes sexuels qui ont été commis par surprise, on a des vidéos". "Il reconnaît les actes sexuels". La plainte est "liée à des actes sexuels commis avec contrainte et surprise". Pour maître Carine Durrieu-Diebolt, "Monsieur Depardieu n'est pas le protecteur des femmes qu'il prétend être quand il est accusé par 15 femmes de violences sexuelles et il dit qu'il n'est ni un violeur ni un prédateur, ça ce sera à la justice d'en décider".