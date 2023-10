Château de Versailles, aéroports, établissements scolaires... Que risquent les auteurs de fausses alertes à la bombe ?

Le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, a promis mercredi que les auteurs de ces fausses alertes "seront retrouvés" et "punis".

Temps de lecture : 1 min

"On n'a pas besoin d'agitateurs, on n'a pas besoin de ça par les temps qui courent ! En marge d'un déplacement à la prison de Fleury-Mérogis (Essonne), mercredi 18 octobre, Eric Dupond-Moretti a mis en garde les auteurs des fausses alertes à la bombe. Ils "seront retrouvés" et "punis", a promis le ministre de la Justice.

Ces derniers jours, alors que la France est au niveau d'alerte maximum du plan Vigipirate, le musée du Louvre, le château de Versailles, de nombreux aéroports, ainsi que plusieurs établissements scolaires ont dû être évacués après des alertes à la bombe ou des messages de menaces évoquant un attentat. A chaque fois, les autorités doivent procéder à une levée de doute, avant d'autoriser le public à réinvestir les lieux. Mais que risquent devant la justice les auteurs de ces fausses alertes à la bombe ?

Jusqu'à trois ans de prison

Conformément à l'article 322-13 du Code pénal, la peine maximale encourue pour une fausse alerte à la bombe – concernant des personnes majeures – s'élève à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. "La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition", stipule le texte de loi. Cet article précise que "la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de destruction, de dégradation ou de détérioration dangereuses pour les personnes".

Par ailleurs, comme l'expliquait il y a deux ans le directeur départemental de la sécurité publique, Thierry Guiguet-Doron, à France Bleu Orléans, il est possible de "demander des indemnisations" pour couvrir les frais engendrés par les canulars. Il citait à l'époque le cas de la mobilisation d'équipes cynophiles, capables de détecter des explosifs. France Bleu précise qu'en cas de condamnation de mineurs, leurs parents doivent s'acquitter de ces frais.