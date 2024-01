Attentats de Trèbes et Carcassonne : le procès s’est ouvert à Paris

Personne n’a oublié Arnaud Beltrame, le gendarme qui a été tué par un terroriste au Super U de Trèbes (Aude) après avoir pris la place d’un otage. Le procès s’est ouvert lundi 22 janvier à la cour d’assises de Paris.

Pour sa famille, c’est un héros auquel ils veulent avant tout rendre hommage. Et ils savent que les décisions prises par Arnaud Beltrame seront évoquées au cours des audiences. Le matin du 23 mars 2018, Radouane Lakdim, 26 ans, radicalisé et fiché S, a tué quatre personnes et en blesser grièvement deux autres. À Trèbes (Aude), dans ce supermarché, le terroriste a pris en otage une hôtesse d’accueil. Sans attendre les ordres de sa hiérarchie, Arnaud Beltrame a été au contact. Il a convaincu le terroriste de prendre la place de l’otage, la jeune femme a été libérée, mais quelques heures plus tard, Radouane Lakdim va tuer le colonel, avant d’être lui-même abattu par le GIGN.



Un acte héroïque



Une initiative qui a surpris son supérieur, mais aujourd’hui encore, il évoque un acte héroïque. Dans le box, ce sont sept proches du terroriste qui comparaissent, une ex-petite amie radicalisée, des fournisseurs d’armes ou des petits délinquants.