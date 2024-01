Tempête Isha : quatre personnes sont décédées au Royaume-Uni et en Irlande

Après le froid, le nord de l’Europe est désormais balayé par le vent lundi 22 janvier. À cause de la tempête Isha, des vents de 130 km/h ont été enregistrés en Normandie ou dans le Nord. 36 départements ont été placés en vigilance jaune par Météo France.

Outre-Manche, dans le nord-est de l’Angleterre, de fortes rafales de vent ont empêché certains avions de se poser. La tempête Isha a frappé de plein fouet la Grande-Bretagne et l’Irlande dans la nuit du 21 au 22 janvier. Quatre personnes sont décédées sur les routes. Les autorités locales ont déconseillé aux habitants de dormir près des fenêtres. Des rafales de 180 km/h ont été enregistrées en Écosse, où certains arbres n’ont pas pu résister à la puissance du vent. Des centaines de vols dans le pays ont été perturbées.



Des vols déroutés vers Paris

Pour atterrir en sécurité, les avions ont été déroutés vers Paris. Les passagers, secoués, ont dû prendre le bus pour rejoindre le Royaume-Uni. "L’avion a commencé à tanguer et à pivoter (...) on a compris qu’on n'allait pas atterrir", relate l’un d’eux. Sur les voies ferrées, les trains ne circulent pas non plus, car le vent a charrié de nombreux objets sur la route.