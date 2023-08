Une du "Journal du dimanche" : la famille d'Enzo va déposer plainte contre l'hebdomadaire

L'hebdomadaire a publié une lettre ouverte cosignée par des proches de victimes, dont les parents d'Enzo, tué à l'arme blanche dans l'Eure. Mais la photo de la une a été prise lors d'une marche blanche organisée pour une autre victime portant le même prénom.

Une photo qui ne passe pas. Dans son édition du 6 août, Le Journal du dimanche avait consacré sa une à une lettre ouverte cosignée par des proches de victimes, dont les parents d'Enzo, 15 ans, tué à l'arme blanche en juillet à La Haye-Malherbe (Eure). Mais le cliché choisi pour l'illustrer est celui d'une marche blanche organisée pour un autre Enzo, mort dans les Landes en janvier des suites d'un accident de la route. "On a décidé de déposer plainte pour cela", a affirmé Lydia, la mère de l'adolescent de 16 ans, au quotidien Sud-Ouest, mercredi 9 août.

"Ça m'a terriblement secouée quand j'ai vu cette une, confie-t-elle au quotidien. Je n'ai eu aucun contact avec cette rédaction [du JDD] avant ou même après. Pas un message, pas un coup de fil, rien du tout".

Cette édition du JDD était la première après six semaines d'absence dans les kiosques et une grève historique des salariés contre l'arrivée à la tête de la rédaction de Geoffroy Lejeune, journaliste d'extrême droite. "Ce n'est pas une erreur, c'est juste une illustration du propos", s'est-il défendu au micro de France Bleu Gascogne. "On a décidé d'illustrer ce dossier par une photo de marche blanche parce que, dans l'imaginaire collectif, la marche blanche, c'est le moment de communion et d'espérance de gens qui sont confrontés à ce genre de drames", a-t-il détaillé