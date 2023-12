"Si les députés du RN n'avaient pas voté..." : après l'adoption du projet de loi immigration, consternation et colère à gauche, le Rassemblement national savoure

"Si les députés du Rassemblement national n'avaient pas voté pour cette loi, elle ne passait pas, contrairement aux mensonges de Gérald Darmanin", soutient ce mercredi au micro de franceinfo Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme, après l'adoption du projet de loi immigration par le Parlement.

Jean-Philippe Tanguy salue une "victoire idéologique et politique" pour son parti après des "décennies de combat sous les insultes, les critiques de mauvaise foi et les fourberies".

Si le RN avait voté contre, le #PJLimmigration ne passait pas.

Factuel. Arithmétique.



La loi n’est ni une #LoiDarmanin ni une loi Retailleau ou Ciotti, mais bel et bien une loi Le Pen.#DirectAN — Raquel Garrido (@RaquelGarridoFr) December 19, 2023

Raquel Garrido, députée de la France insoumise fait le même calcul. "Si le RN avait voté contre, le projet de loi immigration ne passait pas. Factuel. Arithmétique", assure-t-elle parlant d'"une loi Le Pen". Ce texte durcit notamment les conditions d'entrée et d'accès aux prestations sociales en France des personnes étrangères. C'est "un point de bascule dans l'histoire de notre pays que tout le monde on comprend", fustige Mathilde Panot, la cheffe de file des députés LFI à l'Assemblée nationale, au micro de franceinfo dans les couloirs de l'Assemblée.

"Ils utilisent les voix du Rassemblement national, ils utilisent les idées du Rassemblement national pour faire passer la pire loi qu'on est jamais vu dans l'histoire de notre pays sur la question des migrations" Mathilde Panot à franceinfo

Mathilde Panot l'annonce : le combat continuera devant le Conseil constitutionnel, avis partagé également par l'écologiste Cyrielle Chatelain. "La majorité finalement a renoncé à tous combats", explique-t-elle dénonçant des mesures "qui ont été votées avec l'extrême droite en commission mixte partiaire : c'est le cas de la caution étudiante, c'est le cas de la déchéance de nationalité, c'est le cas de la préférence nationale", énumère-t-elle à la sortie de l'hémicycle.

Un texte "pas parfait" reconnaît Gérald Darmanin

Le ministre de l'Intérieur, qui portait le projet de loi immigration, lui maintient ses propos : son texte n'a pas eu besoin des voix du RN pour être adopté avec 349 voix pour et 186 contre. Il assure que la "majorité" des voix a été obtenue "même si on retire les voix du Rassemblement national". Dans les faits, l'ensemble des 88 députés RN a voté pour le texte mardi soir à l'Assemblée. "Après ces très nombreux mois de travail autour de la loi immigration, voulue par le président de la République, je voudrais me satisfaire, malgré les vicissitudes et les anicroches parlementaires, de cette adoption sans les voix du Rassemblement national", réagit Gérald Darmanin, au micro de franceinfo à l'issue du vote.

"La majorité a été unie et a pu adopter des mesures extrêmement fortes sur un texte qui certes n'est pas parfait, car il est le fruit d'un accord" Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur France info

Gérald Darmanin salue par ailleurs "l'acharnement de nombreux ministres", évoquant le ministre du Travail Olivier Dussopt, Franck Riester, chargé des relations avec le Parlement et la Première ministre Elisabeth Borne.

Gérald Darmanin met en avant l'absence de recours au 49.3. "La majorité a été solide", soutient-il. Le ministre se dit aussi "très fier d'être dans un gouvernement qui a tenu, qui n'a pas godillé, qui a regardé l'intérêt général des Français avant tout, malgré les pressions". Emmanuel Macron avait "dit avant la fin de l'année, voilà la mission est remplie", ajoute Gérald Darmanin.