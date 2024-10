Nouvelle loi immigration : "Ce n'est absolument pas nécessaire", estime la députée écologiste Cyrielle Chatelain

Cyrielle Chatelain, députée écologiste de l'Isère et porte-parole du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, est l'invitée d'Autrement dit, lundi 14 octobre. Elle revient notamment sur l'annonce par le gouvernement d'une nouvelle loi sur l'immigration début 2025.

La porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, a annoncé dimanche 13 octobre une "nouvelle loi" sur l'immigration début 2025. Est-elle nécessaire ? "Non, ce n'est absolument pas nécessaire", répond Cyrielle Chatelain, députée écologiste de l'Isère et porte-parole du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, lundi dans Autrement dit. "Si on regarde le nombre de textes (lois, décrets, circulaires), depuis 1945, c'est 119 textes. Donc on en fait, quand on parle d'inflation législative, sur l'immigration, c'est exactement ça", abonde-t-elle.

"Il faut arrêter d'instrumentaliser ce sujet"

"Il faut arrêter d'instrumentaliser ce sujet, d'annoncer des lois pour faire parler", estime Cyrielle Chatelain. La députée écologiste ajoute que "quand on voit les discours, que ce soit ceux de Gérald Darmanin ou de Bruno Retailleau, c'est uniquement de la stigmatisation". "On n'est plus dans un débat objectif, construit, apaisé. On est sur des hommes politiques qui font leur carrière à globalement promettre de durcir encore et toujours les lois sur l'immigration, et qui, à la fin, brisent des vies", déplore-t-elle.

