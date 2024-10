Hommage à S. Paty et D. Bernard : "La peur a gagné le corps enseignant", selon le professeur Didier Lemaire

Didier Lemaire, professeur de philosophie et essayiste, est l'invité de franceinfo, lundi 14 octobre, jour d'hommages à Samuel Paty et Dominique Bernard.

Une minute de silence était organisée dans les collèges et lycées français, lundi 14 octobre, en mémoire à Samuel Paty et Dominique Bernard, deux professeurs assassinés par des islamistes radicalisés. Didier Lemaire, professeur de philosophie et essayiste, invité de franceinfo, avait publié une lettre ouverte pour dénoncer la diffusion de l'idéologie islamiste dans les écoles. Selon lui, "la peur a gagné le corps enseignant".

"Des proies pour des recruteurs"

Didier Lemaire note que l'école est traversée par plusieurs crises. "Je ne m'attendais pas à devenir un spécialiste de l'islamisme. Il se trouve que j'ai compris que mes élèves ne vivaient pas dans le même monde que le mien et qu'ils étaient des proies pour des recruteurs", détaille-t-il. "Le problème ce n'est pas tant l'islamisme, c'est la manière dont nous nous saisissons des principes républicains et dont nous les défendons et les affirmons", conclut le professeur de philosophie.

