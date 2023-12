Direct Projet de loi immigration : des organisations de défense des étrangers vont saisir le Conseil constitutionnel

#IMMIGRATION L'association Utopia 56 a vu "beaucoup de démagogie" et entendu "plein de mensonges" dans les propos tenus hier soir par Emmanuel Macron sur le projet de loi immigration. Cette loi "ne va rien changer aux flux" migratoires, réagit Nikolaï Posner, le porte-parole de l'association, sur franceinfo. "Les gens vont continuer à venir, mais on va les pousser dans la précarité, dans l'exclusion et on va faire monter la haine et la violence."