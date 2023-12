Guerre entre Israël et le Hamas : ce qu'il faut retenir de la journée du 21 décembre

Le Hamas a estimé jeudi 21 décembre que l'objectif d'éliminer l'organisation terroriste était "voué à l'échec", tandis que l'ONU demande à Israël l'ouverture d'une enquête sur "la possible commission d'un crime de guerre" à Gaza. En France, une quarantaine de députés de gauche demandent la levée de l'immunité judiciaire de Meyer Habib. Voici ce qu'il faut retenir de cette nouvelle journée du conflit et de ses conséquences dans le monde entier, deux mois et demi après l'attaque meurtrière du Hamas.

Le Hamas accuse Israël de frappes meurtrières à Gaza

Selon le gouvernement du Hamas, des avions israéliens ont frappé le côté palestinien du point de passage de Kerem Shalom entre Israël et Gaza, tuant quatre personnes, dont son directeur. Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé que le directeur général du ministère, Mounir al-Barch, a été blessé et sa fille tuée dans un bombardement israélienne à Jabaliya, au nord de la bande de Gaza.

La branche militaire du Hamas a par ailleurs affirmé que l'objectif fixé par Israël d'éliminer le mouvement était "voué à l'échec" et conditionné la libération des otages à "l'arrêt de l'agression" israélienne à Gaza.

Une enquête sur "la possible commission d'un crime de guerre" demandée par l'ONU

Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme réclame à Israël l'ouverture d'une enquête sur "la possible commission d'un crime de guerre" par ses forces à Gaza, disant avoir reçu des "informations inquiétantes" sur la mort mardi de "11 Palestiniens non armés". Israël a rejeté ces accusations.

Un blocage sur le vote d'une résolution à l'ONU

Les Etats-Unis ont dit travailler "activement" pour aboutir au vote d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU destinée à accroître l'aide humanitaire à Gaza, après plusieurs reports. Le Conseil, largement critiqué pour son inaction depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, négocie d'arrache-pied depuis plusieurs jours ce texte porté par les Emirats arabes unis. Les discussions bloquent, selon diverses sources, sur la question du contrôle de l'aide entrant à Gaza.

Des risques accrus de famine à Gaza, selon l'ONU

Les Gazaouis vont être confrontés à des risques élevés d'insécurité alimentaire, voire de famine, durant les six prochaines semaines, selon un rapport du système de surveillance de la faim de l'ONU. "L'aide humanitaire devrait être totalement décorrélée des négociations militaires qui ont lieu", plaide de son côté Médecins sans frontières, sur franceinfo.

Une plainte d'une organisation israélienne contre la Croix-Rouge

L'organisation de droite israélienne Shurat Hadin, qui milite pour les droits des familles de victimes d'attentats, a annoncé avoir porté plainte en justice contre la Croix-Rouge internationale, accusée d'inaction et de partialité dans le dossier des otages retenus à Gaza.

Human Rights Watch accuse Meta de "réduire au silence" les voix propalestiniennes

La maison mère de Facebook et Instagram, Meta, est accusée de censurer des contenus propalestiniens par l'ONG Human Rights Watch (HRW). "Les politiques et systèmes de modération de contenus de Meta réduisent de plus en plus au silence les voix en faveur de la Palestine", écrit HRW dans son dossier de 51 pages. Au total, HRW dit avoir examiné 1 050 "cas de censure et autres suppressions de contenus" que l'ONG juge pourtant "pacifiques", dans plus de 60 pays, sur Instagram et Facebook, entre octobre et novembre.

Une femme tuée au Liban par un bombardement israélien

Une octogénaire a été tuée jeudi et son mari blessé dans un bombardement israélien sur un village frontalier du sud du Liban, selon un média officiel. L'armée israélienne a fait état de deux civils israéliens légèrement blessés dans un secteur proche de la frontière libanaise, par des tirs du Hezbollah libanais.

Des députés de gauche demandent la levée de l'immunité parlementaire de Meyer Habib

En France, des députés de gauche demandent la levée de l'immunité parlementaire du LR Meyer Habib. Ils dénoncent une phrase prononcée par le député de la 8e circonscription des Français établis hors de France lors de la séance des questions au gouvernement, mardi. "Alors que la ministre [des Affaires étrangères, Catherine Colonna] était invitée à réagir à la mort d'un agent du Quai d'Orsay suite à des bombardements israéliens sur un bâtiment d'habitation abritant des civils, le député Meyer Habib a prononcé distinctement, et par deux fois, les mots : 'Et ce n'est pas fini !'", relatent les 39 députés de gauche.