Danemark : la dure politique de l'immigration pratiquée par le pays

Le débat sur l’immigration est intense à l’échelle européenne avec des politiques très diverses. Illustration au Danemark où la social-démocratie a réalisé un virage.

Très loin des façades colorées du Danemark, c’est un tout autre visage que découvrent les candidats à l’immigration. Le pays possède une des politiques les plus dures de l’Europe avec comme objectif officiel zéro réfugié. Un quartier est par exemple soumis à des règles plus strictes qu’ailleurs quand la moitié de ses habitants sont d’origines non-occidentales. "Les peines sont doublées. Vous faites deux fois plus de temps de prison si vous êtes condamnés pour un crime ici et aussi vous êtes obligé de mettre vos enfants à la garderie à partir d’un an", détaille Aicha Law, travailleuse sociale.

Le gouvernement danois ne compte pas changer de stratégie



Officiellement, l’objectif est de lutter contre les ghettos et de favoriser l’intégration. Cette politique menée par un gouvernement social-démocrate fait presque consensus. "D’un point de vue économique, bien sûr il faut réfléchir, on ne peut pas prendre tout le monde et dire : ‘Venez ici’", commente une habitante. Aux dernières élections, l’immigration n’a pas été un thème de campagne. Il n’est donc pas question pour le gouvernement danois de changer de stratégie. Les règles de naturalisation sont durcies. Le pays veut également délocaliser la gestion des demandeurs d’asile dans d’autres pays comme le Rwanda. Mais le haut commissariat aux réfugiés de l’ONU condamne fermement le projet.