Violences sexuelles : comment une boîte aux lettres a permis à Lily, 10 ans, de dénoncer son grand-père

Il y a un an, le 20 Heures documentait la mise en place dans les établissements scolaires des boîtes aux lettres de l'association Les Papillons, permettant de libérer la parole des élèves. Pour la première fois, un procès s'ouvre aux assises après la prise en compte du message de Lily, 10 ans.

Une boîte aux lettres installée dans une cour de récréation a sauvé la vie de Lily. À 10 ans, elle l'a utilisée pour accuser de viol et d'agressions sexuelles son grand-père. Son calvaire a duré plusieurs années sans parvenir à tout révéler à ses parents. Dans 350 écoles partout en France, l'association Les Papillons a installé ces boîtes aux lettres. 50% des messages concernent le harcèlement scolaire.

Une boîte aux lettres pour libérer la parole des victimes

Il y a un an, le 20 Heures avait filmé l'arrivée de la boîte aux lettres à l'école de Saint-Clément (Yonne), accessible mais à l'abri des regards. Les mots des enfants sont ensuite envoyés au siège de l'association et analysés par deux psychologues. La justice est saisie pour les cas les plus graves, comme celui de Lily. Cette semaine, son grand-père sera jugé pour viol et agressions sexuelles, dans le cadre du premier procès rendu possible grâce aux boîtes aux lettres. Lily, 13 ans désormais, témoignera auprès de ses deux cousines, elles-mêmes victimes mais qui n'avaient jamais parlé.