Tempête Boris : de la Pologne à la Roumanie, l'Europe centrale sous les eaux

La dépression Boris qui s'abat sur l'Europe centrale a fortement touché le sud de la Pologne, où les rues sont gorgées d'eau, dimanche 15 septembre. En Roumanie, six personnes sont décédées du fait des intempéries.

Vues du ciel, les maisons colorées de Glucholazy, en Pologne, semblent flotter. La tempête Boris a fait disparaître les rues. Dimanche 15 septembre, les habitants ne reconnaissent plus leur centre-ville, devenu impraticable. "C'est terrible. J'ai le cœur serré. Ça fait très mal, c'est un calvaire", désespère une femme. Par endroits, se déplacer est périlleux, et il faut parfois se tenir aux grilles pour avancer.

Six décès en Roumanie

Une personne est morte samedi, prise au piège des pluies diluviennes qui ont balayé le sud de la Pologne. Plus loin, un barrage a même fini par lâcher. La situation s'en est trouvée aggravée. La dépression Boris a balayé une large zone de l'Europe centrale, touchant plusieurs pays. C'est le cas de la République tchèque, où quatre personnes sont portées disparues. Les opérations de sauvetage se sont succédé tout le week-end. Un homme s'est trouvé piégé au milieu d'un très fort courant et a dû être secouru par hélicoptère. La Roumanie paye le plus lourd tribut, avec six décès.