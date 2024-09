Logement : les jeunes actifs et la tentation de la colocation

Les jeunes actifs se tournent de plus en plus vers la colocation. Alors que les annonces d’appartements en location ont baissé de moitié en cinq ans, c’est un bon compromis pour gagner en indépendance tout en vivant en communauté.

La colocation n’est pas nécessairement réservée aux étudiants. Le 20 Heures est allé à la rencontre de quatre jeunes salariés. Deux sont ingénieurs, une est recruteuse et la dernière arrivée est une professeure des écoles. Cela permet de réduire les coûts en partageant les frais et en vivant dans un logement plus grand. C’est surtout l’occasion d’égayer ses journées et de ne pas vivre seul. Pour réussir à vivre en communauté, il faut instaurer quelques règles.

44% des candidats à la colocation sont des jeunes actifs

Dans cette colocation, lorsqu’il a fallu remplacer deux partants, 200 candidats se sont bousculés. Et pour cause : en cinq ans, les annonces d’appartements en location ont baissé de moitié. C’est pourquoi, désormais, 44% des candidats à la colocation sont des jeunes actifs. En attendant de gagner plus, cela permet de mettre moins d’argent dans un loyer seul.