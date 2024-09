Grenoble : une nouvelle fusillade sur fond de trafic de drogue fait deux blessés

Une nouvelle fusillade a fait deux blessés dans la banlieue grenobloise, dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 septembre. L’un d’entre eux est encore entre la vie et la mort.

Dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 septembre, des tirs de kalachnikov ont traversé le hall d’un immeuble de Fontaine (Isère). Dans la banlieue grenobloise, la fusillade a fait deux blessés. L’un d’entre eux est encore entre la vie et la mort. Un événement qui intervient alors que ce dimanche, une marche blanche était organisée à la mémoire de Lilian Dejean, l’agent municipal abattu dimanche dernier de deux balles dans le thorax.

19 fusillades depuis le début de l’année

Le tireur, toujours activement recherché, est connu pour violences avec arme et trafic de stupéfiants. Dans l’après-midi, ce sont donc des proches et des riverains en colère qui ont défilé dans les rues de la ville. "Malheureusement, on n’est plus en sécurité", a témoigné l’un d’entre eux. Une autre a affirmé ne plus reconnaître sa ville. Grenoble (Isère) est gangrénée par le trafic de drogue. Depuis le début de l’année, 19 fusillades liées aux stupéfiants ont éclaté à Grenoble et dans sa périphérie. Les guerres de gang se règlent au fusil d’assaut. La recomposition du milieu du trafic attirerait des caïds marseillais dans la région.