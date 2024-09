Trafic de stupéfiants : les grosses cylindrées immatriculées en Pologne, un moyen de transport privilégié

Au cœur des affaires impliquant de délinquants, un phénomène récurrent : des voitures de luxe immatriculées dans les pays de l'Est, notamment la Pologne.

Au volant de puissantes cylindrées, des conducteurs se filment à plus de 200 km/h, slalomant entre les voitures. Les chauffeurs sont souvent jeunes et inexpérimentés. BMW, Audi, Mercedes : la plupart des véhicules sont loués et tous sont immatriculés à l'étranger, notamment en Pologne. Sur les réseaux sociaux, des centaines d'annonces sont publiées par de petites entreprises, dont la spécialité est de louer des voitures en Pologne pour les sous-louer en France, ce qui est techniquement légal.

Des locations dangereuses

En région parisienne, un loueur affirme que ces locations, moins chères, permettent de ne pas payer des taxes imposées par la France. Les conditions de location sont aussi bien plus souples que dans une agence classique. Les plaques polonaises permettent aussi d'échapper aux radars. Impliquées dans des récents faits divers, ces voitures sont de plus en plus répandues et posent de graves problèmes de sécurité aux forces de l'ordre. Depuis trois ans, la police multiplie les contrôles de voitures avec des plaques polonaises et parvient parfois à les saisir pour défaut d'assurance.