Radio France prononce neuf sanctions dont deux licenciements pour des faits de harcèlement ou de sexisme

Radio France annonce vendredi 29 octobre avoir sanctionné neuf salariés à la suite d'une enquête ouverte sur "l'existence de situations de harcèlements, et/ou l'entretien et la participation active à des ambiances et propos sexistes".

Cette enquête débutée en mars 2021 et menée par Sophie Latraverse, juriste et spécialiste des discriminations, avait recueilli 80 témoignages et abouti à 11 procédures disciplinaires.

"Deux licenciements sont engagés"

"Sur les 11 procédures disciplinaires engagées, neuf sanctions sont aujourd'hui prises allant du blâme au licenciement, un dossier donne lieu à un abandon des poursuites et un autre dossier est toujours en cours de traitement. De manière précise, quatre blâmes, trois mises à pieds avec suspension de salaire et deux licenciements sont engagés", précise Radio France dans une déclaration.

"À la suite de l’examen individuel de chaque cas, des décisions adaptées ont été appliquées, dans le souci de protéger les victimes et d’apporter une réponse disciplinaire juste et proportionnée pour chacune des situations évaluées", ajoute l'entreprise.

"Mettre en œuvre une tolérance zéro"

Cette enquête, "externe et indépendante", fait suite aux révélations du documentaire Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste, réalisé par Marie Portolano. Cette dernière a recueilli les témoignages de nombreuses journalistes de plusieurs médias dénonçant les propos et violences sexistes subis à l’intérieur et en dehors de leurs rédactions. Marie Portolano avait notamment interviewé Amaia Cazenave, alors journaliste sportive et spécialiste du rugby à Radio France qui dénonçait de tels faits.

"Ces actions s’inscrivent dans la continuité du travail engagé en 2019 et qui va se poursuivre pour mettre en œuvre une tolérance zéro à l’encontre de toute situation de harcèlement sexuel, d’agissement sexiste, de discrimination dans l’entreprise", souligne Radio France dans son communiqué, assurant prendre "très au sérieux la responsabilité qui est la sienne de garantir à tous les salariés un environnement de travail sain, sécurisé et respectueux de la dignité de chacun".