Documentaire "Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste" : Radio France ouvre une enquête interne après le témoignage d’une journaliste

Radio France annonce mardi 23 mars l’ouverture d’une enquête interne après le témoignage d’Amaia Cazenave, journaliste et spécialiste du rugby à Radio France, dans le documentaire Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste. Ce documentaire, réalisé par Marie Portolano, recueille les témoignages de nombreuses journalistes de plusieurs médias qui dénoncent les propos et violences sexistes qu’elles subissent à l’intérieur et en dehors de leurs rédactions.

"J’ai envie de baiser"

Dans le documentaire, Amaia Cazeneuve rapporte notamment qu’un collègue s’est permis de crier très fort et plusieurs fois "j’ai envie de baiser" dans l’open space, alors qu’il se trouvait seul avec elle. "Pourquoi les hommes se sentent le droit de dire ces choses, ont cette impunité ?", a-t-elle soulevé.

"J’ai demandé le lancement d’une enquête interne afin que lumière soit faite sur les comportements décrits, qui n’ont aucune place dans notre entreprise. J’ai fait et je continuerai à faire de la lutte contre les comportements sexistes et discriminatoires une priorité", a précisé Sibyle Veil, PDG de Radio France. L'enquête diligentée par Radio France devra faire la lumière sur les faits dénoncés par Amaia Cazenave et, au-delà, identifier si une culture du sexisme existe ou a existé dans les différentes rédactions dans lesquelles la journaliste a travaillé.