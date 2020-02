Agressions sexuelles dans le patinage : un entraîneur dénonçait depuis 20 ans le fonctionnement de la fédération des sports de glace

Didier Lucine, entraîneur à Annecy, a alerté depuis longtemps sur le comportement de Gilles Beyer, accusé d'agressions sexuelles sur des patineuses. Il regrette que la fédération n'ait pas réagi.

Didier Lucine est entraîneur de patinage à Annecy, en Haute-Savoie. Il a été l'un des premiers à alerter sur les agissements de Gilles Beyer, l'entraîneur mis en cause entre autres par Sarah Abitbol dans son livre, il y a 20 ans. "Suite à ça, les services du ministère des Sports ont fait une enquête administrative. J'ai donc été convoqué à la fédération, pour expliquer un peu pourquoi Beyer ne devait plus travailler pendant un certain temps avec la fédération. Mais en fait il a travaillé tout le temps", regrette Didier Lucine.

L'entraîneur a eu le sentiment d'être seul contre tout un système, construit autour de l'omnipotent président de la fédération française des sports de glace Didier Gailhaguet. Ce dernier est entendu lundi 3 février par la ministre des Sports, à propos de ces accusations d'agressions sexuelles et de viols contre d'anciennes patineuses. À la tête de la fédération depuis plus de 20 ans, Didier Gailhaguet doit notamment expliquer pourquoi l'un des entraîneurs mis en cause, Gilles Beyer, est resté au contact de jeunes et des équipes de France. Silencieux depuis plusieurs mois, le président est sous pression et peut-être sur la sellette.

"C'est difficile"

Didier Lucine a surtout payé au prix fort sa parole, assure-t-il : "J'en prends plein la gueule depuis 20 ans. Quand un mec comme Didier Gailhaguet dit à toute la France qu'il ne faut surtout plus venir patiner à Annecy, qu'on est fini, qu'on est nul, on perd évidemment des bons élèves. On perd des gens qui auraient aimé venir mais qui ne viennent pas. C'est difficile !"

Dans la situation actuelle, ce serait dommageable qu'il ne parte pas.Didier Lucine, entraîneurà franceinfo

Proche de la retraite, Didier Lucine se dit très fier de toutes celles qui ont osé fissurer la chape de plomb pesant depuis des décennies sur cette fédération. Il espère que les choses vont enfin changer. "Ce n'est pas possible que ça continue comme ça. C'est ou tout saute, ou ça continue comme avant."

L'entraîneur attend maintenant de la ministre des sports une décision forte. "Je laisse la ministre, à qui je fais confiance, le bon soin de faire ce qu'il faut faire. Si la ministre juge qu'il ne faut pas virer [Gilles Beyer], ce n'est pas moi qui vais demander de le virer. C'est à elle à décider s'il est apte à continuer ou pas. Après, s'il est apte à continuer, on est mal barré. Mais bon c'est comme ça."

Didier Lucine estime que la ministre "peut décider de le virer, de le faire démissionner ou de lui couper les subventions, c'est son choix. Après, si la ministre considère qu'il est très bien et qu'il doit continuer, on fera avec".