VIDEOS. Photo officielle, minute de silence et irruption des Femen sur les Champs-Elysées : revivez les sept séquences fortes de ce 11-Novembre

La France commémorait dimanche le centenaire de l'armistice en présence de 70 dirigeants venus du monde entier. Franceinfo vous résume cette matinée historique.

Sous une pluie battante, quelque 70 dirigeants, dont Vladimir Poutine, Donald Trump et Angela Merkel, ont célébré, dimanche 11 novembre à Paris, le centenaire de la signature de l'armistice du 11 novembre 1918. Une cérémonie que franceinfo vous résume en six séquences.

Le défilé de chefs d'Etat sur les Champs-Elysées

Cette cérémonie a débuté par la réception, à l'Elysée, de plus de 70 chefs d'Etat ou de gouvernement à l'Elysée, parmi lesquels le président turc Recep Tayyip Erdogan et la chancelière allemande Angela Merkel. En revanche, Donald Trump et Vladimir Poutine ont décliné cette invitation à l'Elysée pour des questions de sécurité et rejoint leurs homologues directement à l'arc de triomphe.

Ils ont ensuite rejoint l'arc de triomphe en marchant quelques dizaines de mètres sur les Champs-Elysées.

Le convoi de Donald Trump perturbé par les Femen

Si Donald Trump a esquivé le passage à l'Elysée pour des questions de sécurité, son convoi a tout de même été perturbé. Trois militantes Femen ont forcé le dispositif de sécurité au passage du cortège officiel des commémorations du 11-Novembre à Paris, au moment où la voiture du président américain Donald Trump remontait les Champs-Elysées. Elles ont été interpellées par la suite.

A 11 heures, toutes les cloches de France sonnent pour commémorer l'armistice

Pour célébrer la paix et la fin de la Première Guerre mondiale, les églises de France ont fait sonner leurs cloches à toutes volées durant onze minutes, à 11 heures précises, ce dimanche 11 novembre 2018.

La Patrouille de France survole la tombe du Soldat inconnu

Cette fois-ci, pas de couac pour les pilotes français. Les avions de la Patrouille de France ont survolé les dirigeants installés sous l'arc de triomphe, laissant dans leur sillage un panache bleu blanc rouge, et dans le bon ordre, contrairement aux dernières cérémonies du 14-Juillet.

Le plaidoyer pour la paix d'Emmanuel Macron

Dans son allocution, Emmanuel Macron a appelé ses pairs à refuser "la fascination pour le repli, la violence et la domination (...) Faisons le serment de placer la paix plus haut que tout". L'intégralité de son discours est à retrouver ici.

La flamme du Soldat inconnu ravivée avec des lycéens

Sous le regard des chefs d'Etat, Emmanuel Macron a ravivé la flamme du Soldat inconnu, sous l'arc de triomphe. Il était accompagné d'une dizaine de lycéens formant une chaîne du souvenir.

Une minute de silence en hommage aux poilus

Dans la foulée, la sonnerie "Aux Morts" a résonné et l'assistance s'est figée pour une minute de silence. Cette dernière a finalement été rompue par la sonnerie au clairon du "Cessez le feu".

Les dirigeants sont ensuite montés dans des bus (sauf Donald Trump et Vladimir Poutine, qui ont repris leur convoi) pour rejoindre l'Elysée, avant un déjeuner dans les salons donnant sur le parc. Leurs conjoints ont été reçus dans le même temps au château de Versailles.