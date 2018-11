DIRECT. Centenaire du 11-Novembre : regardez l'édition spéciale de France 2

Ce qu'il faut savoir

C'est le point d'orgue des commémorations du centenaire du 11-Novembre. Emmanuel Macron préside, dimanche 11 novembre à Paris, la traditionnelle cérémonie à l'arc de triomphe, où il ravivera la flamme sur la tombe du Soldat inconnu. Il sera notamment accompagné d'Angela Merkel. La chancelière allemande prononcera ensuite le discours d'ouverture du Forum sur la paix à la grande halle de la Villette, où sont attendus plus de 85 chefs d'Etat, dont Donald Trump et Vladimir Poutine. Suivez cette journée sur franceinfo.fr.

Une semaine d"itinérance mémorielle". De Verdun (Meuse) à Péronne (Somme) en passant par Notre-Dame-de-Lorette (Pas-de-Calais), Emmanuel Macron s'est rendu dans deux régions, onze départements et dix-sept villes pour commémorer le centenaire de la Première Guerre mondiale.

Une polémique autour du maréchal Pétain. "Le maréchal Pétain a été aussi, pendant la Première Guerre mondiale, un grand soldat", a déclaré Emmanuel Macron, tout en rappelant qu'il avait "conduit à des choix funestes" pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces propos n'ont pas manqué de provoquer de vives condamnations.

L'entrée au Panthéon de Maurice Genevoix. L'écrivain fut blessé en 1915 aux Eparges (Meuse) et consacra un récit saisissant à ce pan de sa vie dans son recueil intitulé Ceux de 14. Il y aura de fait deux panthéonisations, a précisé l'Elysée : celle du romancier et celle, "à titre collectif, de 'ceux de 14' incarnant la nation combattante", civile et militaire.

L'armistice raconté par un soldat et une Parisienne. A la onzième heure du onzième jour du onzième mois, le 11 novembre 1918 à 11 heures, des milliers de clairons sonnent le cessez-le-feu de la Première Guerre mondiale. Voici comment la nouvelle a été accueillie sur le front occidental et dans les rues de Paris.

Les conséquences de la guerre. Après quatre années de conflit sans précédent, une partie de l'Europe est totalement dévastée. Voici six chiffres chocs pour bien saisir l'ampleur de ce massacre.