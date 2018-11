Projet d'armée européenne : on vous résume la passe d'armes entre Macron et Trump

"Nous célébrons ici l'amitié entre nos peuples, nos armées." Emmanuel Macron a joué la carte de l'apaisement, samedi 10 novembre, en accueillant Donald Trump à l'Elysée dans le cadre des commémorations du centenaire de l'armistice. Quelques heures plus tôt, son homologue américain avait accusé le président français d'avoir tenu des propos "très insultants" en évoquant le projet d'armée européenne. Vous vous y perdez ? On rembobine.

Dans un entretien diffusé, mardi, sur Europe 1, le chef de l'Etat a appelé de ses vœux un renforcement de la Défense européenne. "On ne protègera pas les Européens si on ne décide pas d'avoir une vraie armée européenne", a-t-il plaidé. "Face à la Russie qui est à nos frontières et qui a montré qu'elle pouvait être menaçante (...) on doit avoir une Europe qui se défend davantage seule, sans dépendre seulement des Etats-Unis et de manière plus souveraine."

Nous devons nous protéger à l'égard de la Chine, de la Russie et même des Etats-Unis d'Amérique.Emmanuel Macronà Europe 1

Vendredi soir, quelques instants seulement après son arrivée en France, le président américain a publié un tweet incendiaire nommant directement Emmanuel Macron. "Le président Macron vient de suggérer que l'Europe construise sa propre armée pour se protéger contre les Etats-Unis, la Chine et la Russie. Très insultant, mais peut-être que l'Europe devrait d'abord payer sa part à l'Otan, que les Etats-Unis subventionnent largement !"

President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly!