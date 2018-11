DIRECT. Le Crif se dit "choqué" par les propos de Macron sur l'hommage à Pétain

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PETAIN

: "La seule chose que nous retiendrons de Pétain, c'est qu'il a été, au nom du Peuple français, frappé d'indignité nationale lors de son procès en juillet 45."



Le Conseil représentatif des institutions juives de France se dit "choqué" par les propos du président Emmanuel Macron qui a jugé "légitime" de rendre hommage samedi aux Invalides à Philippe Pétain.

: "Je ne rentrerai pas dans cette mauvaise polémique."



Après les propos d’Emmanuel Macron sur l'hommage rendu samedi au maréchal Pétain, Benjamin Griveaux appelle à ne pas faire de "raccourcis douteux" et cite un phrase du Général de Gaulle sur Pétain selon lequel "sa gloire à Verdun ne saurait être contestée ni méconnue par la Patrie".

: Non Pétain n'a jamais été un soldat du front... Juste un Général obstiné... Il a juste envoyé des soldats se faire massacrer en masse. Si nous n'avions pas eu nos colonies et nos alliés cette guerre nous l'aurions perdu... Les Allemands n'avaient plus d'homme à mettre sur le front et l'Allemagne était au bord de la révolution...

: Pétain avait été condamné à la peine d’indignité nationale. Comment est-il possible de lui rendre hommage aujourd’hui, en contradiction totale avec cette condamnation symbolique? Faut il y voir une réhabilitation en forme de clin d’œil a l’extrême droite qui va manifester le 17/11 ?

: Mon arrière grand père que j'ai eu la chance de connaître appelait Pétain le boucher de Verdun et lui il y était. Aucunement Pétain est un héros.

: Dans les commentaires, vous êtes nombreux à exprimer votre colère au sujet des déclarations d'Emmanuel Macron qui défend le choix d'un hommage au maréchal Pétain.

: "Il a été un grand soldat, c'est une réalité." Emmanuel Macron a défendu ce matin l'hommage au maréchal Pétain (entre autres) qui sera rendu aux Invalides. Le président de la République a estimé qu'il n'y avait pas de contradiction avec la condamnation de ses "choix funestes" par la suite.



(FRANCEINFO)