Royaume-Uni : désormais reine consort, Camilla Parker Bowles est "vraiment entrée dans la famille royale"

La reine Elizabeth II a fait une grande annonce symbolique en désignant Camilla Parker Bowles comme reine consort samedi 5 février. Selon Kevin Guillot, fondateur du site internet monarchiebritannique.com et invité dans le 23 heures de Franceinfo dimanche 6 février, la reine veut montrer que l’épouse du prince Charles est "vraiment entrée dans la famille royale aujourd’hui, que c’est un titre qui devient officiel. Ça montre qu’elle a aussi su conquérir les cœurs des Britanniques". Il pense qu’Elizabeth II avait à cœur "de mettre un terme à cette polémique qui date depuis le mariage du prince Charles et de Camilla Parker Bowles qui était en 2005".

Mettre fin aux débats

Si Camilla Parker Bowles n’était pas encore reine consort, Kevin Guillot l’explique par le fait que "dans la constitution britannique, la femme du souverain régnant est désignée comme reine consort. On a pensé à princesse consort pourquoi ? Parce que le titre de reine consort était normalement dévoué à la princesse Diana. En sachant la popularité que la princesse Diana a pu avoir, on a pensé qu’elle allait devenir princesse consort pour ne pas faire d’ombre à la princesse Diana. Mais finalement, la reine Elizabeth II a mis fin à tous ces débats et a désigné Camilla Parker Bowles comme future reine consort", détaille-t-il.