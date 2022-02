Royaume-Uni : la reine Elisabeth II désigne Camilla reine consort

Pour les 70 ans de son règne, Elisabeth II a été filmée en pleine préparation de son jubilé. À 95 ans, elle veut montrer que c’est toujours elle qui décide. Samedi 5 février, la reine a réglé pour la première fois le statut flou de Camilla. Dans un communiqué, la souveraine souhaite qu’elle devienne reine consort à son décès, soit le titre le plus élevé et le plus prestigieux pour l’épouse d’un roi. Une décision saluée par le prince de Galles et une annonce largement relayée par l’ensemble de la presse britannique, qui en a fait sa Une, dimanche 6 février.

L'ultime reconnaissance officielle d'une relation d'amour

En épousant en secondes noces le prince de Galles en 2005, Camilla Parker devait rester en théorie princesse consort. Pour le futur couple régnant, c’est donc l’ultime reconnaissance officielle d’une relation d’amour, débutée bien avant le mariage de Charles et Diana. Restée longtemps dans l’ombre de sa rivale, Camille était souvent la mal aimée. L’épouse de Charles est aujourd’hui devenue indispensable à la famille royale. Sa simplicité et sa discrétion séduisent désormais bon nombre de Britanniques qui ne s’opposent plus à son futur statut de reine consort.