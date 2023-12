Egalité femmes-hommes : la ville de Lyon instaure un congé paternité de dix semaines

Un congé paternité de dix semaines à Lyon : la mesure est votée jeudi lors du conseil municipal et doit entrer en vigueur le 1er janvier 2024. L’idée de la municipalité dirigée par le maire écologiste Grégory Doucet est d’améliorer la répartition des tâches au sein des couples et de faire progresser l'égalité homme-femme.

C’est une première pour une collectivité locale. Jeudi 21 décembre, le conseil municipal de la ville de Lyon vote l’instauration d’un congé paternité d’une durée de dix semaines. C'est bien plus que les 28 jours légaux accordés au second parent depuis juillet 2021. La mesure doit entrer en vigueur au 1er janvier 2024.

Ce congé de dix semaines, Liam Puig compte bien en profiter. Ce technicien à la ville de Lyon attend son troisième enfant pour le mois de juillet. "Il faut savoir que ce ne sont pas des vacances. Un papa participe activement aux tâches du quotidien. C'est un vrai soutien pour la maman et elle est ravie", avance-t-il. Ce père de famille y voit un autre avantage, "celui de profiter des premiers jours de la vie du bébé".

La ville de Lyon s'est fixée comme objectif de faire progresser l'égalité homme-femme en répartissant mieux les tâches dès l'arrivée de l'enfant. "Le fait de pouvoir partager la charge, ça nous semblait évident", explique le maire écologiste Grégory Doucet. "Nous faisons ça aussi pour contribuer à l'égalité entre les femmes et les hommes, même si ça concerne un nombre limité de personnes", complète-t-il. L'élu reconnaît que cela représente un coût pour la collectivité, "mais pour que la société devienne plus égalitaire, la ville de Lyon va assumer", affirme-t-il.

Une meilleure gestion des tâches

Toujours dans la région lyonnaise, le groupe de high-tech LDLC accorde 20 semaines à ses salariés, ce qui a permis à Vincent Tessier de profiter à temps plein de son petit Arthur, né en juin dernier. "Ma compagne a repris le travail deux semaines avant moi. Elle a eu finalement un temps d'arrêt moins long que le mien parce qu'elle n'est pas dans l'entreprise", détaille-t-il. Le bilan est positif pour ce père de famille.

"J'ai vraiment eu l'impression de pouvoir m'occuper de mon enfant sur les nuits, sur les repas, sur les moments d'éveil". Vincent, père de famille à franceinfo

Ce congé a permis également au couple de Vincent de mieux gérer l'arrivée de leur enfant. "Quand on doit se réveiller la nuit parce que le petit ne dort pas bien, c'est plus facile de le faire en sachant qu'on pourra faire la sieste la journée parce qu'on n'a pas à se rendre au travail le lendemain. Surtout quand on veut se partager ça à la fois entre la maman et le papa", précise le papa.

Les deux tiers des pères prennent l'intégralité de leur congé paternité

À l'échelle des collectivités, la ville de Lyon sera la première à instaurer un long congé paternité. Laurent Bosetti est l'adjoint aux ressources humaines. "On a fait le congé menstruel, on a fait le congé pour interruptions de grossesse. On s'est dit aussi sur la question de la paternité, ça mériterait à un moment donné qu'on relève le niveau. Finalement, d'être la première collectivité de France à porter la mesure : on espère que sans jeu de mots, ça fera des petits ailleurs. Ça fera peut-être évoluer le droit aussi de manière mieux disante", avance-t-il.

Reste à voir si les seconds parents en profiteront effectivement. D'après une étude de la direction de l'administration publique, le congé légal porté à 28 jours n'a été pris que par 65 % des personnes concernées. C'est la même proportion à ce jour à la ville de Lyon.