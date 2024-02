Parcoursup : comment y voir plus clair dans le méli-mélo des formations, à un mois de la clôture des vœux

La plateforme d'orientation post-bac regorge d'informations qui ne sont pas toujours faciles à décrypter. D'autres sont encore à aller chercher en dehors du site.

Plus qu'un mois pour faire part de ses souhaits. La plateforme Parcoursup, qui s'est ouverte en décembre, permet à chaque étudiant de soumettre une dizaine de vœux de formation, non hiérarchisés, jusqu'au jeudi 14 mars. Après l'analyse des dossiers par les enseignants du supérieur, les candidats recevront une réponse le 30 mai. Des propositions seront ensuite envoyées tout au long de la phase d'admission principale, qui se clôture le 12 juillet.

Cette période d'orientation est une source de stress pour de nombreux jeunes. Et si Parcoursup s'est étoffé d'année en année, il n'est pas toujours évident de comprendre les renseignements qui s'y trouvent. Avec 23 000 formations, le site s'apparente à une grande jungle. Cette édition 2024 permet cependant de mieux les comparer grâce à un moteur de recherche.

Franceinfo vous aide à faire le tri parmi les milliers de filières proposées sur la plateforme et optimiser vos chances d'intégrer une formation qui vous convient.

Se renseigner sur le type d'établissement

Trois types d'établissement sont présents sur Parcoursup : les établissements publics (78%), les établissements privés engagés par contrat avec l'Etat (19%) et les autres formations privées (3%), qui font obligatoirement l'objet d'une reconnaissance par l'Etat. Jérôme Teillard, responsable de Parcoursup pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, vous explique la différence entre ces deux "sortes" de privé.

"Sur la plateforme, il y a d'une part les établissements privés sous contrat, qui portent notamment des diplômes nationaux. Cela concerne par exemple les lycées dotés de classes prépas ou de BTS, ainsi que les établissements d'enseignement supérieur privé d'intérêt général (EESPIG). D'autre part, on trouve des établissements privés qui ne sont pas liés par une relation de contrat avec l'Etat. Mais ils bénéficient tous d'une reconnaissance par le MESR pour une formation particulière, condition indispensable pour être référencée sur Parcoursup", détaille Jérôme Teillard.

En clair, vous ne trouverez sur Parcoursup que des filières privées reconnues par l'Etat. On parle de diplôme "visé", au terme d'une procédure d'évaluation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Hors Parcoursup, vous pouvez vous référer au Bulletin officiel du ministère, qui répertorie les diplômes disposant d'un visa.

Faire attention au grade du diplôme

Gros point de vigilance : il existe, sur Parcoursup mais surtout en dehors, des diplômes du nom de "bachelor" qui ne délivrent pas le grade de licence. Les établissements du public portent des diplômes nationaux (licences, masters, doctorats) et ceux du privé des diplômes d'établissement (comme les bachelors ou les mastères). Il existe toutefois des exceptions dans le privé, des établissements pouvant délivrer le grade de licence grâce à l'aval du ministère de l'Enseignement supérieur. Ce grade doit être considéré pour deux raisons : il vous permet de poursuivre vos études en master ou d'accéder à un emploi partout dans le monde.

Si vous avez à cœur de vous intégrer rapidement dans le monde professionnel, avec une idée précise du métier, pensez à l'apprentissage. Ces formations sont au nombre de 9 000 sur Parcoursup. Elles sont soumises à une certification qualité, Qualiopi, et inscrites au Répertoire national de la certification professionnelle (RNCP). Attention, cet enregistrement garantit le niveau de la qualification professionnelle, mais pas son niveau académique. Et pour cause : la délivrance des titres RNCP reste cantonnée au ministère du Travail, tandis que les diplômes relèvent de la compétence du ministère de l'Enseignement supérieur.

Consulter la labellisation de la formation

L'enseignement supérieur regorge de labels sur la qualité de la formation. Sur Parcoursup, toutes les formations, publiques comme privées, sont labellisées par l'Etat. En dehors de la plateforme, "il y a, sur certains sites d'écoles privées, des labels qui n'ont pas été délivrés par le MESR", stipule Jérôme Teillard. Vous pouvez le vérifier en un coup d'œil : les labels d'Etat sont bleu foncé et ont une forme hexagonale. Ils sont par ailleurs listés sur le site du ministère.

Parmi les labels dans le privé, l'EESPIG (établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général) reste le plus connu et reconnu. Il a été créé par le ministère de l'Enseignement supérieur en 2013 et regroupe une soixantaine d'établissements. "Ce sont toutes des écoles privées, associatives, non lucratives, et qui participent à une mission d'intérêt public", explique Delphine Blanc-Le Quilliec, déléguée générale de la Fesic, une fédération d'établissements du privé, tous estampillés EESPIG. Le logo EESPIG est, selon elle, gage "d'un ensemble de garanties", y compris celle que "l'établissement ne mettra pas la clé sous la porte".

Etre attentif à la sélectivité

Vous trouverez sur Parcoursup des formations sélectives et non sélectives. Celles qui ne le sont pas : certaines licences, les parcours spécifiques accès santé (PASS) et les parcours préparatoires au professorat des écoles (PPPE). Celles qui le sont : les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), les BTS, les écoles d'architecture, d'ingénieurs, de commerce ou encore les instituts de formation en soins infirmiers (IFSI). Sur le site, chaque formation précise par ailleurs le taux d'accès, soit la proportion de candidats qui ont reçu une proposition d'admission.

Afin de préparer au mieux votre candidature, ayez bien en tête les attendus de chaque filière. Pour ce faire, épluchez les onglets "comprendre les critères d'analyse des candidatures" et "consulter les modalités de candidature". Pour mettre toutes les chances de votre côté, n'hésitez pas à mélanger des vœux sélectifs et non sélectifs. Exemple : le commerce n'est pas l'apanage des écoles privées, pensez à l'université. Vous souhaitez faire du journalisme ? Sciences Po est une très belle option, mais les licences d'histoire, d'information-communication ou encore de droit vous donneront aussi un beau bagage.

Vérifier les frais de scolarité

Si vos finances sont limitées, trois filtres présents sur le moteur de recherche Parcoursup peuvent vous aider dans la sélection de vos vœux. D'abord, le type d'établissement. Dans le public, les droits d'inscription sont de l'ordre de 170 euros pour une année de licence. Dans le privé, il n'est pas rare que les frais de scolarité atteignent les 10 000 euros, à l'instar des écoles de commerce. Vous pouvez ensuite choisir une zone géographique, pour trouver des formations proches de votre domicile familial, mais aussi dans une ville où le coût de la vie est relativement bas. Enfin, n'hésitez pas à cocher la case "internat" pour visualiser les établissements qui en disposent. Le site vous permet par ailleurs, via l'onglet "préparer sa vie étudiante", de vous renseigner sur les aides financières dans le supérieur, peu importe la filière.

Lire la maquette de formation

Pour choisir une formation, on est souvent tenté de penser "débouchés". "La grande vague actuellement, c'est de se dire : il faut apprendre des choses utiles pour trouver un travail ensuite. Or, les études supérieures peuvent être longues. Autant les utiliser pour apprendre des choses dans lesquelles on a un intérêt intellectuel", souligne François Sarfati, sociologue spécialisé dans l'enseignement supérieur. Sur Parcoursup, chaque formation dispose d'un onglet présentation, mais pour aller plus loin, les sites des établissements en question restent plus complets. Vous y trouverez notamment les maquettes de cours par semestre.

Demander l'avis d'autres élèves

Afin de s'assurer que la promesse tenue sur le papier est réelle, l'avis des étudiants actuels de la formation, ou des anciens diplômés, sera précieux pour vous. "Parcoursup offre une information homogène, c’est l’objectif de la fiche formation, pour permettre aux lycéens de comparer. Mais la consultation de la plateforme ne doit jamais remplacer un temps plus personnel de prise de contact avec les interlocuteurs chargés d’accompagner le choix des lycéens, comme échanger avec son professeur principal ou encore se rendre aux journées des portes ouvertes. J’encourage les lycéens à y participer, même en visio. Parfois, c’est vraiment par ce dialogue que l’on peut se faire une idée concrète de la formation et se rendre compte si elle nous convient pou pas.", conseille Jérôme Teillard. Les dates de ces journées sont disponibles sur la plateforme, pour chaque formation qui en met en place.

Si vous ne pouvez vous y rendre, et qu'une visio n'est pas proposée par l'établissement, n'hésitez pas à contacter les élèves sur des réseaux sociaux professionnels, tels que LinkedIn. Outre le déroulement des cours et les débouchés, ces étudiants pourront vous renseigner sur la vie étudiante au sens large. Quelles associations sont présentes sur le campus ? Un journal étudiant est-il en place ? Quels sports sont proposés ? Des conférences ont-elles lieu ? Ces informations ne sont, pour l'heure, pas disponibles sur la plateforme. Mais le ministère souhaite la faire évoluer en ce sens lors des prochaines éditions.