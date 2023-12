Parcoursup : "L'objectif, est d'arriver à mieux informer les candidats au moment où ils doivent faire les choix" assure le chef de projet de la plateforme

"L'objectif, est d'arriver à mieux informer les candidats au moment où ils doivent faire les choix" précise Jérôme Teillard, chargé de mission Parcoursup au ministère de l’Enseignement supérieur, invité dimanche 17 décembre sur franceinfo. À partir du mercredi 20 décembre, il sera possible, pour les 700 000 élèves de Terminale et les étudiants qui se réorientent, de découvrir l'ensemble des formations présentes sur Parcoursup, la plateforme nationale de préinscription en première année de l'enseignement supérieur.

La ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau a annoncé dimanche 17 décembre quelques nouveautés, comme la possibilité de s'inscrire dès la Seconde sur la plateforme et l'ajout d'un comparateur et d'une liste de favoris pour les formations.

franceinfo : Quelle est l'idée derrière ces nouveautés ?

Jérôme Teillard : Nous organisons un processus d'amélioration continue. L'objectif, est d'arriver à mieux informer les candidats au moment où ils doivent faire les choix. Ça veut dire leur permettre d'avoir des éléments pour définir leur parcours au lycée, un parcours plus adapté à leur projet d'orientation. L'objectif, c'est par exemple de permettre à un lycéen de pouvoir s'inscrire sur Parcoursup pour faire des recherches de formation et sélectionner quelques favoris. L'objectif est aussi de permettre aux lycéens de mieux pouvoir comparer les formations avec des éléments qui sont importants pour eux, comme les frais de scolarité. Est-ce que cette formation a un statut public ou privé ? On apporte des éléments d'information. Et puis toujours, la priorité, c'est le contact humain. Par exemple, cette année, nous allons donner davantage de visibilité aux journées portes ouvertes.

Finalement, vous facilitez énormément la tâche aux lycéens car vous rendez accessible des informations qui demandaient beaucoup de recherches auparavant ? Comme le profil des inscrits, les frais d'inscriptions, le taux d'admissions etc.

Souvent, les lycéens ont envie d'avoir beaucoup d'informations et en même temps, si on leur en donne trop, il y a souvent le sentiment d'être un peu perdu. Donc l'objectif, c'est d'arriver à donner la bonne information au bon moment, sur les profils, sur les taux d'insertion, etc. et de permettre à chaque lycéen, finalement, d'entamer un dialogue avec les acteurs au sein du lycée et bien sûr le professeur principal.

On a donc une modernisation de Parcoursup, mais il y a un rapport d'information au Sénat en juin dernier, qui disait qu'il y avait un manque de transparence sur la procédure Parcoursup. Est-ce que dans la méthode d'attribution, il y a des choses qui vont changer également ?

Depuis deux ans, on s'est engagé, avec les formations, dans un exercice de transparence et notamment sur les critères de sélection : quel est le poids des notes ? Quel est le poids des appréciations ? Ce sont des éléments que vous allez retrouver à partir du 20 décembre pour chaque fiche de formation.

Il y a souvent une crainte en disant : "oui, mais c'est un algorithme" et je crois qu'il faut revenir à la réalité des choses : Parcoursup sert simplement à recueillir les candidatures des lycéens pour les transmettre à des enseignants du supérieur. Et ce sont eux qui définissent les critères et vont faire l'examen des candidatures, parce que ce sont eux, ensuite, qui vont accueillir les étudiants dans leur formation et vont se charger de les faire réussir. L'objectif est bien celui-ci : permettre aux lycéens d'accéder aux formations pour réussir leurs études supérieures.