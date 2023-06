Infographies Parcoursup : on a passé les vœux des candidats au peigne fin, découvrez quelles sont les formations les plus demandées... et les autres

Selon les chiffres du bureau statistiques et analyse du ministère de l'Enseignement supérieur, ce sont les licences qui sont les plus plébiscitées par les lycéens de filière générale, quand les élèves des bacs professionnels et technologiques se tournent plus massivement vers les BTS.

Ils sont 610 946 à en attendre le verdict final. 610 946 lycéens ont confirmé cette année au moins un vœu sur Parcoursup, la plateforme d'orientation post-bac dont la première vague de réponses a été publiée mercredi 7 juin, soit 96,1% des candidats au bac 2023, selon les chiffres du bureau statistiques et analyse du ministère de l'Enseignement supérieur. Lancée en 2018, la plateforme a recueilli cette année les vœux de quelque 917 000 personnes, dont 629 000 lycéens et 163 000 étudiants qui veulent changer de voie.

Et le premier enseignement, c'est qu'ils multiplient les vœux. Les lycéens de filières générales ont ainsi fait en moyenne entre 15 et 16 souhaits sur la plateforme, contre 12 pour les lycéens qui passeront leur bac technologique dans quelques jours et 7 pour les élèves des filières professionnelles. Parmi tous ces vœux, ce sont les licences qui ont le plus la cote, largement due aux élèves des filières générales, chez qui la licence est la formation la plus demandée, et qui sont beaucoup plus nombreux que les élèves des autres filières.

Du côté des lycéens de filières professionnelles et technologiques, c'est le BTS qui est plébiscité. 73,6% des voeux formulés par les terminales professionnelles sont ainsi des demandes pour intégrer des formations de BTS. Ces plébiscites apparaissent encore plus nettement sur le graphique suivant. Car si par exemple 30,9% des voeux formulés par des lycéens en filières générales sont des voeux pour intégrer une licence, plus de 91% de ces lycéens ont formulé une demande pour une licence. En clair, ce sont à la fois les formations les plus demandées, mais aussi les voeux les plus répandus.

Les études de santé plébiscitées

Les études de santé sont celles qui ont le plus de candidats, avec le Pass (Parcours accès santé spécifique) qui regroupe la première année de médecine, de maïeutique (études de sages-femmes), d'orthodontie, de pharmacie et de kiné. Ce cursus double donc cette année l'école d'infirmières, qui devient la deuxième formation la plus demandée. En troisième position des vœux, il y a les écoles d'ingénieurs. Elles sont en nette progression par rapport à l'an dernier. Enfin, le droit est la formation de licence qui a le plus de succès auprès des candidats.

À l'autre bout du spectre, certaines formations, plus spécifiques, sont boudées par les lycéens. Le bureau de statistiques du ministère de l'Enseignement supérieur nous apprend ainsi que, sur toute la France, quinze voeux ont été formulés pour une formation à l'art de la dorure à chaud, quand treize candidats souhaitent intégrer un brevet professionnel d'éducateur sportif spécialité golf. Enfin, en bas du classement, la formation pour devenir aumônier protestant attire peu : quatre personnes sont intéressées.

Autre enseignement, enfin, de ces chiffres du bureau statistiques et analyse du ministère de l'Enseignement supérieur, on distingue des différences notables dans les vœux selon le genre des candidats. Ainsi, les femmes sollicitent plus les licences (35,8%) que les hommes (25,3%). Ces derniers formulent plus de vœux en BTS (33,8% des lycéens, contre 23,1% des lycéennes).



Cette phase d'admission a débuté le 1er juin 2023 et doit se terminer le 7 juillet. Après avoir reçu une réponse positive, les élèves ont jusqu'au lendemain soir pour la valider sur la plateforme d'admission post-bac. Par ricochet, des places vont donc se libérer pour les autres candidats et le pourcentage d'élèves ayant reçu au moins une réponse positive va constamment augmenter.