Parcoursup : la ministre de l'Enseignement supérieur annonce des ajustements apportés au site pour améliorer l'orientation des futurs candidats

Le site Parcoursup, à destination des près de 700 000 élèves de Terminale et des étudiants en réorientation, ouvre mercredi 20 décembre. Les inscriptions seront, elles, possibles à partir du mois de janvier. En attendant, les jeunes vont donc pouvoir commencer à consulter la plateforme qui recense les formations post-bac et commencer à s'informer sur les filières. Il n'y a de gros chamboulements à venir cette année, malgré tout, la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, indique dimanche 17 décembre dans une interview au Journal du dimanche quelques ajustements.

L'une des priorités affichées est d'améliorer l'orientation des jeunes et donc, de mieux les informer pour qu'il y ait le moins possible de surprises. Des détails supplémentaires vont donc être apportés dans chaque fiche formation, comme la sélectivité, le profil des candidats des années précédentes ou encore, les dates des journées portes ouvertes, dans les universités et formations quand elles sont prévues. Selon les informations de franceinfo, des éléments sur l'insertion professionnelle seront également ajoutés, petit à petit, pour les BTS et licences pro.

Par ailleurs, les lycéens vont pouvoir créer leur profil Parcoursup dès la classe de Seconde, notamment pour pouvoir se renseigner sur les critères de sélection des formations et choisir, en connaissance de cause, les spécialités les plus logiques en classe de Première. "Ils auront accès à un comparateur pour s'informer sur le contenu, le statut des formations, le taux de pression, les frais de scolarité", affirme dans les colonnes du Journal du Dimanche Sylvie Retailleau.

Sur le site, quelques améliorations de navigation ont également été apportées. Il sera possible cette année de sélectionner des cursus "favoris", gardés en mémoire et d'utiliser la fonction "comparateur" qui permet de voir les différences sur des points précis, comme les frais de scolarité ou le niveau de la demande. "On ne cesse d'améliorer l'ergonomie de la plateforme de façon à mieux aider les jeunes à faire leur choix", assure Sylvie Retailleau.