Harcèlement scolaire : trois questions sur les cours d’empathie, qui doivent être généralisés dans les écoles à la rentrée 2024

Le ministre de l'Education nationale, Gabriel Attal, s'inspire de modèles présents des pays comme le Danemark.

Temps de lecture : 4 min

"Le meilleur moyen de lutter, c'est de sensibiliser, d'expliquer, de prévenir". Elisabeth Borne a présenté, mercredi 27 septembre, le plan interministériel de lutte contre le harcèlement. Pour réussir à endiguer ce phénomène ravageur dans les écoles, la Première ministre et le ministre de l'Education ont notamment annoncé la mise en place de cours d'empathie, à l'image de ce qui existe dans d'autres pays, comme le Danemark.

Ils seront "généralisés à l'école à partir de la rentrée 2024", a promis Gabriel Attal, ajoutant qu'il y aura "une école pilote dans chaque département" à partir de janvier. Ces cours s'appuient sur l'apprentissage des émotions et du respect des autres. Pour le ministre de l'Education, "ce qui se joue est clair, c'est le droit au bonheur". Et cela, "dès les petites classes". Franceinfo revient en trois questions sur cette méthode.

1 En quoi consistent ces cours ?

Les cours d'empathie visent à développer les compétences psychosociales des enfants et à créer de la bienveillance entre eux. Ce qui doit permettre de prévenir toute forme de harcèlement. L'objectif est aussi de pousser les témoins à réagir. Gabriel Attal souhaite que cet apprentissage fasse "partie des savoirs fondamentaux" à l'école. "Aucun élève malheureux n'apprend bien (…). Quand un élève est harcelé, c'est tout son esprit qui est envahi par le harcèlement. Il n'y a plus de places pour les autres apprentissages", a ajouté le ministre de l'Education.

Cette méthode danoise du "Fri for Mobberi" ("libéré du harcèlement" en français), est déjà déployée en France par la Fédération de Paris de la Ligue de l'enseignement. Les cours sont expérimentés dans plusieurs cités éducatives d'Ile-de-France. C'est le cas, notamment, des 14 écoles maternelles que compte le 18ᵉ arrondissement de Paris. Selon la Ligue de l'enseignement, "une étude d'impact menée par le Service Education de la Fédération et l'Université Paris 8 est en cours et devrait être publiée avant la fin de l'année 2024".

>> Angoisses, blessures, isolement... Comment repérer un enfant victime de harcèlement scolaire ?



Concrètement, chaque classe a en sa possession une mallette, dans laquelle se trouve une peluche (utilisée pour se consoler ou consoler un camarade), des illustrations avec des situations de harcèlement (pour apprendre à les détecter), ou encore des livrets d'activités. Une méthode de prévention jugée efficace par les écoles-tests pour combattre le fléau du harcèlement. L'idée "est d'aller lire dans une histoire ou sur un visage le ressenti de l'autre enfant, pour après, peut-être avoir le courage de dire non, de stopper la scène. Et ça se travaille très jeune", explique à franceinfo Chahra Joubrel-Merahi, formatrice dans une école du 18ᵉ.

2 D'où vient cette méthode ?

La méthode du "Fri for Mobberi" a été lancée en 2005 par deux ONG au Danemark, la Fondation Mary et Save the Children Danemark. Dans ce pays, les cours d'empathie sont soutenus par la recherche universitaire depuis 15 ans, rapporte la Ligue de l'enseignement. Selon elle, "40% des crèches", "60% des écoles maternelles" et "45% des écoles élémentaires" ont adopté la méthode. Quelques jours avant la présentation du plan anti-harcèlement, Gabriel Attal s'était rendu dans le royaume scandinave pour observer et s'inspirer de leurs cours d'empathie. Outre le Danemark, le programme a également été mis en place au Groenland, en Estonie, en Roumanie, en Islande ainsi qu'en Norvège.

3 Est-ce que ça marche ?

Le ministre de l'Education s'est montré très optimiste quant à l'efficacité de cette méthode, assurant que, chez nos voisins qui l'avaient adoptée, "le harcèlement scolaire s'est effondré". Au Danemark, en effet, "70% des professionnels trouvent que les enfants sont plus bienveillants les uns envers les autres après avoir commencé à travailler avec le programme", restitue la Ligue de l'enseignement. Autre chiffre éloquent : 98% des professionnels estiment que leur travail avec ce programme est efficace et "recommanderaient la méthode à d'autres institutions".

Pour le pédopsychiatre Marcel Rufo, les cours d'empathie permettent de "créer de la fraternité, du lien entre enfants". "Rendre son enfant empathique, c'est le protéger dans son avenir social", ajoute-t-il. Selon Erwan Balanant, député MoDem du Finistère et auteur d'une loi adoptée en février 2022 qui a créé un délit de harcèlement scolaire, "c'est quelque chose qui manquait dans notre école". "L'école de l'empathie, c'est aussi rappeler ce qu'est notre contrat social, ce que sont nos institutions", juge le vice-président de la Commission des lois. Et le même de voir plus loin : "Quand tous ces enfants auront eu ces cours d'empathie, j'ose espérer que, peut-être, la vie des adultes ira mieux aussi."