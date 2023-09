Harcèlement scolaire : cours d'empathie, questionnaire, confiscation des portables... Ce qu'il faut retenir du plan du gouvernement

La Première ministre, Elisabeth Borne, a aussi annoncé la création de cellules contre le harcèlement dans les rectorats. Elle veut également permettre d'exclure des réseaux sociaux un élève fautif.

"Le harcèlement, ce sont d'abord des drames. Nicolas, Lindsay, Thibault, Ambre, Lucas… Chacun de ces prénoms résonne comme un échec pour nous". Confrontés à plusieurs cas médiatisés, Elisabeth Borne et plusieurs membres du gouvernement ont présenté, mercredi 27 septembre, un plan interministériel pour lutter contre le harcèlement scolaire. La Première ministre en avait fait une "priorité absolue", après avoir promis des mesures dès juin en réaction au suicide de Lindsay, une adolescente de 13 ans, dans le Pas-de-Calais.

>> TEMOIGNAGES. "On se sent parfois maltraitants" : des enseignants racontent comment ils tentent de lutter contre le harcèlement scolaire

Depuis, la rentrée scolaire a été marquée par le suicide du jeune Nicolas, 15 ans, à Poissy (Yvelines). L'académie de Versailles et son ancienne rectrice sont sous le feu des critiques, après la révélation d'un courrier au ton menaçant envoyé en mai aux parents de l'adolescent. "On résout le harcèlement avec de l'humain, et pas des courriers", a martelé mercredi le ministre de l'Education nationale, Gabriel Attal. Voici les principales mesures du plan dévoilé par le gouvernement.

La saisine "systématique" du procureur en cas de signalement

Chaque signalement de fait de harcèlement fera désormais l'objet d'une saisine du procureur, a affirmé Elisabeth Borne. La saisine sera "systématique", selon les mots de la Première ministre, notamment grâce à une plateforme dédiée pour faire le lien entre l'Éducation nationale et la Justice. "Je souhaite également une saisine systématique des procureurs pour les plaintes", a précisé Elisabeth Borne.

Le bannissement des réseaux sociaux pour l'élève harceleur

"Nous allons permettre d'exclure les élèves harceleurs des réseaux sociaux", a promis la Première ministre. Sans détailler comment cette mesure pourrait être mise en œuvre, elle a renvoyé aux "dispositions actuellement débattues au Parlement, dans le cadre du projet de loi pour réguler et sécuriser l'espace numérique". Jean-Noël Barrot, ministre délégué au Numérique, a précisé que cette sanction s'étalera sur une durée de "six mois à un an".

La confiscation des téléphones

Pour s'attaquer au cyberharcèlement, le gouvernement compte aussi "développer la confiscation des téléphones" des auteurs. Une autre sanction dont les détails devront être éclaircis ultérieurement.

Un questionnaire pour libérer la parole dès le CE2

Pour que les victimes puissent dénoncer une situation de harcèlement, "tous les élèves du CE2 à la troisième rempliront une grille d'autoévaluation", a révélé Elisabeth Borne. Un questionnaire a déjà été "travaillé avec des scientifiques et des spécialistes", a complété Gabriel Attal. Une autre grille d'évaluation des risques, à destination des forces de l'ordre et de la Justice, sera généralisée "afin d'améliorer la qualité des auditions", a ajouté la Première ministre.

La mise en place de cours d'empathie dès la maternelle

Gabriel Attal a promis d'inscrire "dans le cursus scolaire des cours d'empathie", dès la maternelle, sur le modèle mis en place au Danemark, où le ministre de l'Education s'est rendu vendredi. "Cela fera partie des savoirs fondamentaux à l'école", a-t-il estimé. Le président du Conseil supérieur des programmes sera saisi "demain", a promis le ministre, afin d'envisager l'entrée en vigueur de cette mesure à partir de la rentrée 2024.

Deux heures d'enseignement sur le harcèlement tous les ans

Gabriel Attal a déclaré que "deux heures [seront] banalisées dans tous les établissements scolaires de France" pour aborder avec les élèves la thématique du harcèlement, à l'occasion de la journée nationale dédiée à ce sujet, le 9 novembre. La Première ministre a ajouté qu'une campagne de sensibilisation serait aussi lancée à cette occasion, pour appeler à ne plus minimiser la parole des enfants.

La création de cellules dédiées dans les rectorats

Le ministre de l'Education nationale a promis la création d'une "cellule dédiée au harcèlement" dans chaque rectorat, qui pourrait intervenir dans les établissements "en second recours, quand il y a des situations qu'on n'arrive pas à régler sur le terrain", a-t-il expliqué.