Seine-Saint-Denis : Gérald Darmanin se félicite de l'opération "place nette XXL"

Après la mise en place de l'opération "place nette XXL" pour lutter contre le trafic de drogue dans les villes de Marseille (Bouches-du-Rhône) ou de Lyon (Rhône), Gérald Darmanin s'est rendu en Seine-Saint-Denis samedi 30 mars.

En Seine-Saint-Denis, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin poursuit sa tournée des opérations "place nette XXL" dans l'agglomération parisienne. 33 actions antidrogues ont été menées, conduisant à 319 gardes à vue. Des chiffres qui viennent grossir les résultats à l'échelle nationale. Le ministre a notamment fait état de plus de 1 738 interpellations. 150kg de drogue auraient ainsi été saisies, comprenant de l'héroïne et de la cocaïne, soit 2,4 millions d'euros. "Nous avons eu plus de 20 000 policiers et gendarmes mobilisés", a précisé Gérald Darmanin.

Un "combat de société"

Lancée en grande pompe à Marseille (Bouches-du-Rhône), la campagne s'est poursuivie dans le Nord, à Lyon (Rhône), Dijon (Côte-d'Or), Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) et dans l'agglomération parisienne. Les opérations "place nette" visent à éradiquer le trafic de drogue partout en France. Elles doivent aussi s'accompagner d'autres mesures, notamment de prévention. "Le combat contre la drogue, ce n'est pas qu'un combat de sécurité, c'est un combat de de société", a déclaré Gérald Darmanin.