Santé : un test sanguin pour diagnostiquer la bipolarité

Les troubles bipolaires touchent plus de 1,5 million de personnes en France. Le diagnostic, qui peut être long, va être facilité grâce à la commercialisation d'un test sanguin.

Un nouveau test sanguin permettant de différencier la dépression et les troubles bipolaires pourrait permettre d'établir un diagnostic en quatre semaines, contre 8 à 10 ans actuellement. En complément du parcours de soins, le test repose sur le séquençage de l'ARN, la molécule porteuse d'informations génétiques, qui pourra être analysée grâce à l'intelligence artificielle. Disponible dès le lundi 1er avril, ce test ne fait pourtant pas l'unanimité. "C'est une bonne démarche en termes de diagnostic et pour améliorer les soins. En revanche, ce test précisément pose problème, parce qu'il n'est pas suffisamment validé scientifiquement pour être commercialisé", nuance Boris Chaumette, psychiatre, enseignant et chercheur à l'Inserm.

Plus d'un million de personnes touchées par la bipolarité

Le test n'a pas été agréé par la Haute Autorité de Santé. Par conséquent, il ne sera pas remboursé et son prix de 899 euros devra être payé par le patient. Pour l'heure, les troubles bipolaires sont longs à diagnostiquer. Selon les autorités sanitaires, les troubles bipolaires toucheraient entre 1% et 3% de la population française, soit plus d'un million de personnes.