Haïti : les évacuations continuent, la violence sur place ne faiblit pas

Haïti est en proie au chaos et gangrenée par les gangs. Samedi 30 mars, les évacuations ont continué. L'armée française a pu évacuer plus de 200 personnes par les airs.

Après trois jours en mer à bord d'un porte-hélicoptères, les 243 personnes évacuées d'Haïti crient leur soulagement, à Fort-de-France, en Martinique. 163 d'entre eux sont français. "Vous partez du jour au lendemain. Vous recevez un appel : 'Évacuation demain matin'. Vous laissez une partie de la famille derrière, vous laissez tout ce que vous avez, avec deux, trois vêtements dans une valise", témoigne une femme. Ils sont accueillis dans un gymnase. Certains regagneront Paris en avion, mais beaucoup pensent à leurs proches restés sur place.

Les gangs ont pris le contrôle de la capitale



"On reçoit beaucoup de nouvelles, mais quand on reçoit les audios, on entend que ça tire à proximité", raconte une femme, qui évoque son "sentiment d'avoir abandonné les gens". En Haïti, des gangs contrôlent 80% de la capitale. L'ONU évoque une situation "cataclysmique". L'armée française est parvenue à évacuer plus de 200 personnes par les airs. Un hélicoptère a été touché, sans faire de blessé. 1 100 ressortissants français, essentiellement des binationaux, se trouvent encore en Haïti.